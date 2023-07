“Escono da soli, poi…”. Temptation Island, Perla e Mirko si lasciano ma c’è il clamoroso colpo di scena

Colpo si cena durante l’ottavo appuntamento con Temptation Island. Protagonisti indiscussi della puntata sono stati Perla e Mirko. Dopo 5 anni insieme è arrivata la crisi e i due hanno deciso di mettere alla prova i rispettivi sentimenti partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Perla ha parlato anche dell’intimità con il fidanzato, definendola “spenta”. “È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l’iniziativa”, ha confidato la fidanzata di Mirko durante i primi momenti nel resort.

Dopo poco Perla ha iniziato ad avvicinarsi al tentatore Igor, cosa che fa infuriare il fidanzato Mirko. Durante la puntata di ieri Filippo è andato nel villaggio dei fidanzati per far vedere a Mirko un nuovo video della fidanzata. Nel filmato si vede Perla a letto con Igor. Ovviamente Mirko rsta di sasso e chiede il falà di confronto immediato.

Temptation Island 2023, Perla e Mirko escono separati

Perla raggiunge la spiaggia di Temptation Island per parlare con Mirko, che l’ha subito dipinta come “ingrata, superficiale e immatura”. “Siamo venuti qui perché ero un ragazzo apatico, dopo un’ora nel villaggio nessuno pensava che fossi apatico”, ha detto ancora Mirko rivolgendosi alla fidanzata. “Ho perso tanta stima, ho visto superficialità – ha spiegato Mirko – per me lei oggi non è la persona che può stare vicino a me”.

Perla ha ammesso di provare qualcosa per Igor, il tentatore conosciuto all’Is Morus Relais. “Non rinnego il mio percorso, a me interessa quella persona”, ha detto la ragazza. E ancora: “Ci siamo amati per cinque anni, ci hai screditati come se non fossimo stati nulla”. Al termine del falò, Mirko e Perla hanno deciso di abbandonare il programma separati. Dopo il falò di confronto con Mirko, Perla ha incontrato il single Igor. I due si sono abbracciati. “Non posso mentire su quello che ho provato. Mi sentirei ridicola a fare il contrario. Ho trovato la forza di dire basta, non posso precludermi altre cose”, ha detto Pela al tentatore, che le ha risposto: “Sei bella. Voglio conoscerti fuori”. “Anche io”, la risposta immediata di Perla.

Dopo il falò anche Mirko è andato dalla tentatrice Greta. “Com’è andata?”, ha esordito Greta rivedendolo. “Sto qua, quindi è andata come deve andare, nel modo più giusto. Mi dispiace, però era giusto così, consapevole di quello che ho fatto.” ha ammesso lui. “Io stavo malissimo, ho pianto tutte le mie lacrime fino ad ora”, ha spiegato quindi Greta. Alla fine i due sono usciti insieme con la voglia di conoscersi anche fuori.