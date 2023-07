La quinta puntata di Temptation Island 2023 non ha deluso le aspettative del pubblico di Canale 5. Filippo Bisicglia del resto l’aveva anticipato che ci sarebbe stata una serie di colpi di scena. E infatti lunedì sera, 24 luglio 2023, non solo ci sono stati ben due falò di confronto anticipati ma anche immagini forti che il conduttore non ha potuto non mostrare – in via del tutto eccezionale dentro il villaggio e non al falò – a uno dei fidanzati. Nel bel mezzo della puntata, quindi, il conduttore si è diretto dai ragazzi con tablet e cuffie in mano.

Filippo Bisciglia ha fatto irruzione nel villaggio dei fidanzati spiegando di avere delle immagini molto importanti da mostrare. E sì, erano davvero importanti: per la prima volta in questa edizione una delle fidanzate si è lasciata andare e ha invitato il single nel suo letto. Il video in questione era per Mirko che, dal canto suo, aveva appena trascorso una notte in spiaggia con la tentatrice Greta. Ricordiamo che i due sono in crisi da tempo ed entrambi si sono molto legati ai single di Temptation Island, Greta e Igor.

Leggi anche: Brutto incidente per il volto di Temptation Island: auto ribaltata e distrutta. Cosa è successo e come sta





Temptation Island, la fidanzata porta nel suo letto il single

Nel pinnettu Perla ha visto l’avvicinamento di Mirko a Greta, che sono arrivati quasi al bacio in spiaggia, sotto le stelle. “Sono scioccata, sta vivendo una storia d’amore screditando me”. Quelle immagini scatenano la sua vendetta di Perla, che decide di portare nel suo letto, a luci spente dentro le camere, il single Igor.

Dalla clip si vede Perla alle 07:09 del mattino fare visita al tentatore nella sua stanza dove, come noto, non ci sono le telecamere. Poi i due si spostano nell’appartamento di lei e Mirko assiste alle immagini della fidanzata a letto con Igor, con lui che la accarezza e la riempie di attenzioni. “È assurdo, veramente assurdo”, il commento a caldo.

Poi la furia: “Non la tutelo più. Una bambina di mer… Tu fai entrare una persona nel tuo letto in intimo. Perché l’ha fatto? Da deficiente. Che domanda è? Non ha una risposta. Ha fatto quello che avrebbe fatto con me. La casa nuova è la mia. Ora chiedo il falò. Mi ha sempre detto che non ho le palle. È arrivato il momento di tirare fuori i cogl…”, ha detto poi ai compagni. E infatti, dopo quel video choc, ha chiesto il falò di confronto anticipato.