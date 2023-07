Brutto incidente per uno dei protagonisti di Temptation Island 2023. A riportare la notizia, e pubblicare anche la foto dell’auto dopo lo schianto, è il sito Fanpage. L’incidente si è verificato sabato scorso, 15 luglio, a Roma, precisamente sulla via Aurelia, intorno alle ore 18. L’auto del single di questa edizione del docu-reality di Canale 5 si è ribaltata più volte, presumibilmente a seguito di un tamponamento. Ma per fortuna le persone coinvolte nell’impatto non sono in pericolo di vita.

A rimanere coinvolto nell’incidente, Daniele Schiavon. Un nome ben noto al pubblico di Canale 5 perché, oltre ad aver preso parte a Temptation Island 2023 come tentatore, anni fa è stato anche protagonista a Uomini e Donne. Si è presentato nello studio di Maria De Filippi come corteggiatore e ne è uscito in coppia, da fidanzato: è stato infatti scelto dall’allora tronista Giulia Quattrociocche. Correva l’anno 2019.

Temptation Island 2023, il single coinvolto in un incidente

La scelta di Giulia Quattrociocche a UeD è arrivata dopo un percorso durato pochi mesi. Ma già a primavera del 2020 la rottura: era stato proprio Daniele Schiavon ad annunciarla, precisando sempre che non c’è mai stato un tradimento. Ad oggi l’ex tronista è mamma di due figli avuti dal compagno Manuel. Lui, invece, è ancora single tanto che lo abbiamo ritrovato nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Programma che è ancora in onda, anche se le registrazioni sono finite diverse settimane fa. Tornando all’incidente, riporta ancora il sito campano, dopo aver trascorso la mattinata in barca con gli amici, Daniele Schiavon e altri due amici si sono diretti verso Roma. Con la sua macchina, ma non c’era lui alla guida. Il volto di Canale 5 si trovava nei sedili posteriori con la cintura allacciata quando si è verificato l’impatto, forse a seguirò di un tamponamento.

L’auto di Daniele Schiavon si è ribaltata più volte, ne è uscita praticamente distrutta. Le persone coinvolte nell’incidente sono state soccorse da alcuni passanti, tra cui un infermiere, poi il trasferimento in ospedale. Fanpage aggiunge che nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il single di Temptation Island è ancora provato, ha dolori alla testa e al collo e ha riportato un colpo di frusta. A uno dei suoi amici sono invece toccati venti punti di sutura in testa.