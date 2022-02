“Non lo faccio mai…”. Serena Bortone, scuse in diretta dopo la polemica (e gli attacchi feroci) a Sanremo

Nella settimana del Festival ne sono successe tante. Le polemiche non sono mancate a Sanremo, come sempre del resto. C’è chi ha visto nel monologo di Sabrina Ferilli una ‘lezione’ a Lorena Cesarini, criticata da qualcuno per le parole sul razzismo. Critiche legate ad una sua presunta mancanza di coerenza perché prima ha minimizzato sulle offese ricevute sui social, poi invece sono arrivate le sue dichiarazioni, di senso opposto, al Festival.

Poi c’è stata la polemica innescata da Donatella Rettore che ha puntato il dito su Amadeus per non averle dato la possibilità di cantare un suo pezzo. “Qui si fanno figli e figliastri” in sostanza lo sfogo dell’artista che ha fatto intendere come il favorito sia stato Gianni Morandi. Ma ci sono state critiche anche all’esterno della kermesse musicale, in particolare il pubblico se l’è presa con Serena Bortone. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha avuto come ospite nei giorni scorsi Michele Bravi, giunto decimo al Festival. E gli ha rivolto una domanda che ha creato il gelo in studio.

Forse non tutti sanno che Michele Bravi è stato coinvolto in un brutto incidente nel quale purtroppo una donna ha perso la vita. Dopo quel fatto il cantante si è chiuso totalmente in sé stesso per un paio d’anni, rifiutandosi perfino di parlare. È riuscito a superare questo dramma solo attraverso una speciale terapia. Ma chiaramente il peso di quello che è successo rimarrà per sempre. La vicenda si è chiusa nel 2020 con il patteggiamento “a un anno e sei mesi con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale”.





Ebbene Serena Bortone nel corso dell’intervista ha chiesto a Michele Bravi se avesse superato quel trauma. Il cantante ha preferito glissare dicendo che voleva parlare solo di musica. La conduttrice a questo punto è stata subissata di attacchi e critiche feroci da parte del pubblico. C’è chi ha parlato di “Caduta di stile”, chi ha considerato la domanda non solo scomoda ma “agghiacciante” e ancora “mancanza di empatia e professionalità”. A distanza di qualche giorno Serena Bortone è tornata sulla ‘gaffe’.

Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha svelato di essersi chiarita in privato con Michele Bravi e di essere dispiaciuta per quanto accaduto: “Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito”. Sulla reazione del cantante che alla domanda se fosse innamorato ha risposto: “Sono innamorato delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarle come dimostrano le cose” la Bortone ha detto: “Mi dispiace se si sia offeso, se l’ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l’ho fatto sapere”. Insomma non una bella pagina di televisione che però si è chiusa con le scuse della conduttrice a Michele Bravi.