“Lei per me…”. Serena Autieri, le lacrime in diretta: “Era il mio punto di riferimento”

Amarcord nella puntata di oggi, martedì 16 novembre, di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione condotta su Rai1 da Serena Bortone. In un appuntamento, come sempre, ricco di contenuti e ospiti, se ne sono viste davvero tante. Da dove cominciare? Beh, intanto nel salotto di Serena ha parlato il giornalista, autore e conduttore televisivo Alberto Matano. Volto notissimo della televisione italiana il classe ’72 ha commentato la diatriba avvenuta durante una puntata di Ballando con le stelle.

“Il rispetto so che cos’è. Non siete dei magistrati. E neppure io”. Questo è soltanto uno spezzone dell’infuocata discussione a “Ballando con le Stelle” tra il concorrente Morgan e il giornalista Alberto Matano. Quest’ultimo ha tenuto un comportamento molto misurato e durante il duro botta e risposta che ha coinvolto anche Selvaggia Lucarelli, ribattendo al cantautore ha detto: “Questo va bene, ma non si offende”.

E pure durante la puntata di “Oggi è un altro giorno” Alberto Matano non ha potuto fare a meno di dissentire sul comportamento di Morgan con inequivocabili gesti di disappunto. Questo proprio mentre Serena Bortone lanciava il servizio della furibonda litigata.





In ogni caso a far davvero emozionare è stata un’altra ospite, ovvero Serena Autieri. L’attrice che da poco ha ripreso il timone di “Dedicato”, trasmissione Rai, ha fatto un’importante rivelazione su una vera e propria leggenda della televisione e dello spettacolo internazionale, Raffaella Carrà: “Sono cresciuta con lei – ha spiegato Serena visibilmente commossa – sul suo divano. Ogni volta mi commuovo”. L’attrice campana ha aggiunto: “Sono cresciuta con lei. Aveva un carisma a 360°, in tutto. Era il mio punto di riferimento. Sono grata di averla conosciuta”.

Inoltre Serena Autieri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha svelato un aneddoto sul marito Enrico: “Noi litighiamo per il cibo – le sue parole – Io ho una suocera, Antonella, molto brava in cucina, quindi mio marito ha un’aspettativa sulla cucina che è altissima, ma io mi arrangio. Ma anche mia figlia, io ci metto il cuore nelle cose che faccio ma loro apprezzano sempre più la cucina della nonna. Quindi litighiamo per questo, per la cucina”.