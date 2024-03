Dopo quasi sette mesi dall’inizio del Grande Fratello il pubblico ha deciso di far trionfare Perla Vatiero, 26enne salernitana. Seconda classificata Beatrice Luzzi, favoritissima e prima concorrente ad aggiudicarsi la finale. Le due donne avevano superato indenni il televoto precedente, che aveva visto l’eliminazione di Rosy Chin (terza classificata) e Simona Tagli (quarta). Poco prima, invece, era uscita dalla casa Greta Rossetti. I concorrenti del Grande Fratello sono tornati alla vita di tutti i giorni, sicuramente con più impegni e contratti da firmare, visto che la popolarità del reality gli consentirà certamente di ottenere dei lavori.

Ieri Beatrice Luzzi ha pubblicato il primo video per ringraziare i suoi fan del grande sostegno. “Ciao ragazzi, sono in treno sto andando a Milano a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi, davvero. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto per supportarmi e sopportarmi, ricambierò al più presto. Ci vediamo, ciao”, ha detto in in video girato i treno mentre andava a registrare la puntata di Verissimo.

“Ora è tutto chiaro”. Grande Fratello, la scoperta sul televoto della finale





Greta Rossetti, sul treno la videochiamata con l’ex Eugenio Colombo

Anche Greta Rossetti ha pubblicato un video mentre si trovava in treno, forse anche lei diretta negli studi di Verissimo per registrare la puntata che andrà in onda sabato. A incuriosire i fan della Rossetti, la presenza del suo ex fidanzato famoso, stiamo parlando di Eugenio Colombo, ex volto di Uomini e Donne noto per la sua storia d’amore con Francesca Del Taglia, poi finita dopo anni.

Greta Rossetti ha pubblicato la videochiamata con il suo ex fidanzato che le ha fatto i complimenti per la sua esperienza al Grande Fratello. “Sei la mia vincitrice, tu sai”, la scritta fatta dall’ex UeD sullo screen della videochiamata. Eugenio Colombo aveva avuto un breve flirt con Greta Rossetti, terminato dopo che erano state diffuse delle foto in cui l’uomo era stato beccato mentre baciava l’ex gieffina Guendalina Canessa.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Turchesando, Eugenio Colombo aveva raccontato: “Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica e ci sentivamo tutti i giorni. Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine della precedente relazione.Ho capito che Greta e Mirko sono troppo diversi, lei ha bisogno di un uomo che le dia un po’ di leggerezza e che la faccia sentire bambina. Lei vuole tornare con me? Allora vado a riprenderla, parto subito“.