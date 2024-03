Perla Vatiero ha vinto la diciassettesima edizione del Grande Fratello. La concorrente è stata incoronata la notte tra 25 e il 26 marzo 2024, al termine di una diretta lunghissima.La concorrente è riuscita a battere la favorita portando a casa il 55% delle preferenze al televoto, mentre Beatrice Luzzi si è fermata al 45 %. Al momento della proclamazione in studio, la concorrente è scoppiata in lacrime: “Grazie, saluto tutti, ancora non ci credo!”.

“Due guerriere, donne che hanno saputo rispondere alle sfide della vita”, queste le parole spese dall’opinionista Cesara Buonamici, che nel corso di questo Grande Fratello ha sempre criticato Beatrice Luzzi, anche quando era attaccata dal branco. Il conduttore Alfonso Signorini si è invece complimentato per i voti che hanno raggiunto entrambe: “dimostrazione di tutto l’affetto che il pubblico ha per voi e per il programma”.

Grande Fratello, pubblicate le percentuali della finale

Durante la serata ci sono stati quattro televoti flash e oggi sono stati resi noti tutti i risultati dei vari televoti della finale del Grande Fratello. Il primo ha visto scontrarsi Beatrice, Rosy e Massimiliano. Massimiliano è uscito con il 16,3% delle preferenze. Le altre due concorrenti hanno ricevuto Beatrice il 64,4% e Rosy il 19.3%.

Nel secondo televoto che ha visto come protagoniste solo donne, Perla, Simona e Letizia, è stata quest’ultima a essere eliminata dal pubblico. La fotografa, che nella casa del Grande Fratello ha conosciuto il fidanzato Paolo Masella, è stata eliminata con il 17,6%. Perla è stata votata dal 58,5% del pubblico votante, mentre Simona Tagli, entrata per ultima insieme ad Alessio Falsone, è stata salvata dal 23,9%.

Poi c’è stato il televoto a 4, tutto al femminile, con Beatrice, Perla, Rosy e Simona. La chef è uscita con rispettivamente il 4,3%, Simona con l’1,1%. In questo Beatrice ha preso il 41,4% e Perla il 53,2%. L’ultimo televoto, quello che ha portato alla vittoria della protagonista di Temptation Island, ha visto Perla Vatiero vincere con il 55,2%, Beatrice ha avuto il 44,8% delle preferenze.