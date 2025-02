Martedì 11 febbraio Gerry Scotti ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo, un evento che ha segnato un momento speciale per il popolare conduttore. La sua prima partecipazione al celebre palco dell’Ariston è stata un vero e proprio evento televisivo, e il momento più emozionante è arrivato quando ha avuto l’onore di aprire la prima serata della manifestazione, affiancato da due colossi della televisione italiana, il conduttore Carlo Conti e l’altra co-conduttrice, Antonella Clerici.

Insieme, i tre conduttori hanno dato il via a una delle edizioni più attese del Festival, la seconda di Carlo Conti dopo 10 anni, la prima dopo 5 anni di conduzione di Amadeus. La chimica tra Gerry, Antonella e Carlo è stata palpabile fin dai primi minuti, conquistando il pubblico sia in sala che da casa, con Gerry Scotti e Antonella Clerici protagonisti anche di un siparietto-frecciatina sui loro programmi in onda su Mediaset e Rai (Io canto e The Voice of Italy).

Gerry Scotti torna da Sanremo, la sorpresa di Mediaset

Il ritorno a Mediaset ha riservato a Gerry una sorpresa davvero inaspettata. Una volta tornato alla sua casa televisiva, il conduttore si è trovato di fronte a qualcosa che non si aspettava, lasciandosi sorprendere da un gesto organizzato da Pier Silvio Berlusconi che ha emozionato il conduttore e i suoi fan. Gerry, infatti, ha deciso di condividere con i suoi follower sui social l’incredibile momento, rivelando di essere stato accolto con un caloroso e affettuoso tributo di Mediaset.

Nello studio Mediaset, Gerry Scotti è stato accolto con un bellissimo messaggio “Bentornato a casa”. La foto è stata pubblicata dal conduttore su Instagram con la frase “Senza parole❤️😘”. Su X l’account Cinguetti Rai ha ripostato la foto e ha scritto: “BENTORNATO A CASA ZIO GERRY!! Gerry Scotti e il grande amore che l’azienda ha per lui!! Una foto così non puoi inventartela”.

BENTORNATO A CASA ZIO GERRY!!#GerryScotti e il grande amore che l’azienda ha per lui!!



Una foto così non puoi inventartela 🥺😢#sanremo2025 pic.twitter.com/UQ5PYVtMH0 — CinguettaTV (@CinguettaTV) February 13, 2025

Il gesto, che ha rappresentato una testimonianza di stima e affetto nei confronti del conduttore, ha commosso Gerry, che ha voluto ringraziare Mediaset pubblicando la foto sul suo account Instagram. La sua prima partecipazione a Sanremo resterà un ricordo indelebile per lui e per il pubblico, ma anche il suo ritorno a casa è stata una sorpresa che commosso tutti.