C’è da dire che gli ultimi due concorrenti entrati al Grande Fratello si sono ambientati subito. Non è mai corso buon sangue tra loro ma sia Simona Tagli che Alessio Falsone sono presto finiti al centro dell’attenzione anche se per motivi diversi. La showgirl si è molto avvicinata a Beatrice Luzzi e ha dimostrato di non avere problemi a parlare direttamente agli altri anche a costo di smascherarli, come successo nell’ultima diretta ai danni di Marco Maddaloni, poi nominato.

Anche Alessio Falsone ha subito parlato apertamente ai suoi coinquilini e in questi ultimi giorni si è molto avvicinato a Perla, anche se come spiegato da entrambi in puntata, alla presenza di Mirko, c’è solo una bella amicizia e momenti di gioco tra loro. Ma chiarita la sua posizione con l’ex Temptation Island e anche con Giuseppe Garibaldi, geloso della complicità con Anita, Alessio è finito anche al centro delle polemiche.

GF, polemica su Alessio: cosa è successo in giardino

A poco dalla nuova puntata, che è in programma mercoledì 28 febbraio 2024, alcuni utenti hanno condiviso un video sui social in cui sostengono che l’imprenditore e new entry al Grande Fratello abbia bestemmiato. Il tutto sarebbe successo mentre si trovava in giardino seduto sopra un pouf accanto a Sergio.

Ovviamente non c’è certezza e gli autori e la produzione dovranno verificare se le cose stanno davvero come dicono gli utenti del web oppure no. Ma non è finita qui perché sempre in giardino c’è stato un altro momento che ha fatto indignare parte del pubblico.

Mentre Alessio si trovava chiacchierare e a scherzare con alcuni dei suoi compagni d’avventura a molti è sembrato pronunciare “F…”, quindi una parola offensiva. Ed è scoppiata l’ennesima polemica sul concorrente e il rispetto del regolamento perché in molti giurano di aver chiaramente quella parola, mentre tanti altri non sono sicuri del fatto che Alessio l’abbia pronunciata.