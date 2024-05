Volano parole grosse all’Isola dei Famosi tra i due naufraghi di cui si diceva che formassero una nuova coppia. Poco fa Artur Dainese e la bellissima Khady Gueye è andata in scena una bruttissima lite. È avvenuto tutto intorno al fuoco, in presenza di altri concorrenti del reality show che va in onda dall’Honduras. Gli altri naufraghi sono rimasti ammutoliti davanti al diverbio dei loro compagni.

A innescare la miccia è stata la volontà da parte di Arthur di pulire il pesce appena pescato. Khady non era d’accordo con la decisione del modello ucraino ed è andata su tutte le furie. Secondo alcuni commenti che si leggono sul web dietro il nervosismo della ragazza si nasconderebbe la gelosia che la stessa prova nei confronti di Artur, dopo che negli ultimi giorni il giovane si è avvicinato non poco a un’altra concorrente sull’isola, la modella e influencer russa Karina Sapsai.

Isola dei Famosi, lite intorno al fuoco tra i naufraghi

“Lo faccio io e pulisco io. L’ho già detto con lei che lo facevo io, ti metti sempre in mezzo ai cogl*** quando si tratta della cucina”, ha sbottato Khady, lasciando del tutto spiazzato Artur. Che le ha risposto: “Ti devi un po’ calmare Khady, ti vedo un po’ nervosetta. Calmati un pochino, sto parlando con Matilde. Non mi parlare in questo modo, non mi mancare di rispetto”.

Artur si è sentito offeso: “Fa la stessa cosa, Sta sempre nei paraggi della cucina, ma cosa vuol dire? Tutti stiamo nei paraggi, mi ha accusato che io mangio qualcosa degli altri”. Il fotomodello russo quindi ha preteso che la ragazza gli chiedesse scusa. Al che Khady è letteralmente esplosa ed è stata ancora più dura: “Ma stai zitto, non mi parlare” . Tra i due adesso è gelo totale.

Più tardi in confessionale anche Alvina ha provato a dire la sua: “Khady voleva pulire il pesce perché quando lo fa Artur praticamente metà lo divide e l’altra metà se lo mangia, Alla fine ho pulito io” .

Si tratta del secondo scontro molto duro che avviene nel giro di pochi giorni tra Khady e Artur. L’ultima volta i due avevano discusso perché lui aveva confessato che nell’ambito delle dinamiche del gioco sarebbe disposto se necessario a tradire l’amicizia con l’amica. Una affermazione che aveva profondamente deluso Khady e che è stata oggetto di scontro anche nell’ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria.