Rosanna Lambertucci, la frase inaspettata su Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Come molti sanno la conduttrice televisiva ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle. La sua avventura è terminata, ma nel corso del tempo ha potuto approfondire il rapporto tra Teo e Selvaggia e analizzare cosa è successo tra loro due. Dopo l’esibizione Teo aveva detto alla giurata: “Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita”.

Successivamente Selvaggia Lucarelli per la prima volta ha mostrato di prendersela: “Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante. Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo” ha detto con la voce rotta dall’emozione. Rosanna Lambertucci è tornata a parlare di questa lite affermando: “Non si sono capiti, perché non è stato dato il tempo di parlare a Selvaggia…”. Poi l’incredibile ipotesi.

L’ipotesi clamorosa di Rosanna su Teo e Selvaggia

Secondo Rosanna Lambertucci le scaramucce e le discussioni tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli sarebbero provocate da qualcosa di speciale: “Ma tra loro comunque c’è un feeling particolare” le parole della conduttrice. D’altra parte lo stesso comico aveva ironizzato: “Ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto ‘solo amici’. Quando si lascerà con il fidanzato, secondo me tra pochissimo, mi chiamerà”.

Dunque per Rosanna Lambertucci ci sarebbe un feeling particolare tra Teo e Selvaggia. Alla richiesta dell’intervistatore di FanPage di approfondire il concetto la conduttrice ha risposto che secondo lei la giurata ha un grande fascino e Teo in qualche modo sarebbe vittima di questo fascino: “E lui credo abbia un debole. È una mia interpretazione, eh, sia chiaro…”.

Tensione tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari 🔥 #ballandoconlestelle pic.twitter.com/inJLAvsUf2 — trashtvstellare (@tvstellare) November 18, 2023

Naturalmente si tratta solo di supposizioni, una suggestione che Rosanna Lambertucci ha voluto esternare. La conduttrice ha poi aggiunto che non conosceva Selvaggia Lucarelli prima di partecipare a Ballando con le Stelle. Nutriva, però, una grande curiosità nei suoi confronti. Infine sul suo percorso nello show Rosanna ha spiegato di aver chiesto ad Alberto Matano se ci fosse qualcuno nella giuria che ce l’avesse con lei: “Lui m’ha detto che è un po’ anche il senso del gioco prendere, diciamo così, una ‘vittima sacrificale’. Io ho capito le regole del gioco e ci sono stata”.

