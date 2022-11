Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara. La bellissima e sensuale argentina è infatti stata ospite di Ballando con le Stelle, ma quello che è successo prima tra le due che ha fatto molto discutere sui social. La giornalista infatti, che è una giurata del programma, le aveva dato il “benvenuto” molto prima dell’esibizione sul palco di Rai1. Ma cosa è successo? Wanda infatti ha scattato una foto alla figlia, in posa a piazza di Spagna a Roma, sopra la Fontana della Barcaccia. Una cosa che non si potrebbe fare di solito.

Poco dopo quindi, la foto è stata riproposta da Selvaggia Lucarelli in tono molto polemico scrivendo a corredo dello scatto: “Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”. Tuttavia, a parte questa piccola catfight pre-puntata, l’argentina è stata impeccabile nel suo esordio a Ballando con le Stelle. La moglie di Mauro Icardi è stata ballerina per una notte e la sua esibizione – ovviamente un tango argentino – alla fine si è chiusa senza polemiche, anzi, c’è da dire che è stata bravissima.

Leggi anche: “Sei fregato”. Ballando, retroscena boom di Selvaggia Lucarelli: il concorrente nei guai





Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara

In particolare, Selvaggia le ha riconosciuto la bravura, corrispondendole addirittura un “10”. Poco dopo, Wanda (che ha precisato che il suo nome si pronuncia “Uanda”), non ha escluso la possibilità di partecipare alla prossima edizione. Felicissima Milly Carlucci che farebbe un colpaccio con una come lei nel cast dell’edizione 2023.

Durante la puntata poi, la Lucarelli ha trovato comunque il modo di discutere (si far dire). Ha quindi detto la sua su Luisella Costamagna, da settimane infortunata alla caviglia e costretta a fare coreografie piuttosto limitate: “Trovo scorretto che venga trattata meglio degli altri. Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi.

Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”. Naturalmente le ha risposto a tono Carolyn Smith, ma questa è un’altra storia.

Leggi anche: “La più discussa sul palco”. Ballando, Milly Carlucci ha chiamato lei. Polemica assicurata