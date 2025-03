Grande Fratello, la beffa per Helena Prestes. Tensioni e tradimenti stanno rendendo elettrica l’atmosfera all’interno della Casa. Giochi di strategia e commenti choc rompono amicizie e creano dinamiche impreviste. Nell’occhio del ciclone ci è finita Shaila Gatta, sia per il piano elaborato dal suo Lorenzo Spolverato, sia per le parole su Mariavittoria condannate dai telespettatori.

Ora, però, arriva una brutta notizia per la modella brasiliana. Helena è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. È stata al centro di polemiche, liti furiose (con Ilaria, Jessica e Shaila, tanto per citarne alcune). L’eliminazione, il ritorno in Casa e poi la storia d’amore con Javier Martinez finalmente decollata. Tuttavia adesso sembra essere tutto cambiato. Di nuovo.

La beffa per Helena: cosa si è scoperto fuori dalla Casa

Tra i rapporti con gli altri inquilini spicca sicuramente quello con Zeudi Di Palma. Le due modelle sono arrivate a flirtare, facendo pensare a una possibile relazione ben oltre l’amicizia. Tuttavia poi col tempo tra incomprensioni e freddezza Helena e l’ex miss Italia si sono allontanate.

Adesso arriva il colpo di scena. Per mesi Helena Prestes è stata in cima alle preferenze del pubblico come possibile vincitrice. Nelle ultime settimane, però, sembra essersi un po’ spenta. Ed ecco che in un sondaggio su chi vincerà questa edizione del GF più in alto di tutti spunta proprio Zeudi Di Palma, che oggi non è certo amica di Helena.

Zeudi, infatti, ha conquistato ben il 58% di voti contro il 36% per Helena. Ora immaginate cosa potrebbe succedere se la modella brasiliana venisse a scoprirlo: senza dubbio per lei sarebbe una cosa difficile da digerire. Nel sondaggio realizzato dalla pagina GF Vip ci sono anche Shaila Gatta e Stefania Orlando, ma per loro arrivano solo briciole: la prima si ferma al 5%, la seconda all’1%.

