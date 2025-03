Polemiche al Grande Fratello per le parole di Javier contro Zeudi. Proprio nel giorno in cui si sta festeggiando la donna, il pubblico ha estrapolato dei discorsi dell’argentino che stanno facendo infuriare tutti. E ora non sappiamo se questo possa provocare qualche conseguenza negativa sul gieffino, in particolare per il suo percorso verso la finale.

Dunque, fuori dalla casa del Grande Fratello nessuno si è dimenticato di quanto fatto da Javier. In un giorno così speciale in cui la donna è al centro dell’attenzione, c’è chi ha contestato duramente il modo di ragionare del protagonista del reality show, facendo tornare di attualità alcuni suoi discorsi.

Leggi anche: “Ho bisogno di dirlo a tutti”. Grande Fratello, appello improvviso di Zeudi: pubblico emozionato





Grande Fratello, riemergono brutte frasi di Javier: “Che cosa brutta”

Alcuni utenti che seguono costantemente il Grande Fratello, hanno preso di mira Javier sebbene alcune delle sue dichiarazioni siano ormai datate. Ma hanno approfittato di questa ricorrenza per denunciare sul social network X qualcosa che lui ha detto, in particolare nei riguardi di Zeudi.

Una telespettatrice del GF ha scritto: “In questa giornata ricordiamo che per Javier, miglior amico di Gessica Notaro, il femminismo è un estremismo e che trova fastidioso il fatto che Zeudi sia femminista. Signore e signori, Javier Martinez in tutto il suo fetore“. E chi si era dimenticato queste parole è rimasto sconvolto dopo averle lette.

In questa giornata ricordiamo che per Javier, migliore amico di Gessica Notaro, il femminismo è un estremismo e che trova fastidioso il fatto che Zeudi sia femminista



Signore e signori, Javier Martinez in tutto il suo fetore #GrandeFratellopic.twitter.com/Bm1kfHhvJd — Bianca (@bbiancawhite) March 8, 2025

C’è chi probabilmente gli aveva poi perdonato queste esternazioni, ma chi non gradisce Javier ha voluto riportare alla luce queste sue frasi per attaccarlo duramente.