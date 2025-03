Messaggio importante al Grande Fratello di Zeudi, che ha deciso di aprirsi e di parlare davanti alle telecamere. Durante una conversazione con Shaila e Chiara, l’ex Miss Italia se l’è sentita di dire tutto emozionando i telespettatori. Ovviamente d’accordo con lei anche le due coinquiline, che hanno condiviso quel bellissimo pensiero.

Grazie ad un video postato da alcuni telespettatori del Grande Fratello, si è potuto ascoltare il discorso di Zeudi rivolto ad alcune persone in particolare. Le sue frasi sono entrate nel cuore di tanti italiani, che hanno apprezzato moltissimo questa sua esposizione fatta con sincerità.

Grande Fratello, l’appello di Zeudi: messaggio importante per tutti

In occasione dell’8 marzo, Zeudi ha voluto fare un appello bellissimo per cercare di sostenere tutte quelle donne che hanno problemi. Infatti, è la Giornata Internazionale per i Diritti femminili e l’ex Miss Italia ha voluto rilanciare un messaggio che ha scaldato il cuore di tutto il pubblico.

Zeudi ha dunque esclamato mentre era in giardino: “Facciamo un appello a tutte quelle donne che sono in difficoltà. Chiedete aiuto, credetemi, verrete aiutate. E se c’è violenza non c’è amore“. Una considerazione che anche Shaila e Chiara hanno voluto ribadire con l’assenso nei confronti della Di Palma.

“facciamo un appello a tutte quelle donne che sono in difficoltà e di chiedere aiuto perché se chiedete aiuto, credetemi, verrete aiutate”

I fan di Zeudi hanno applaudito la gieffina per queste dolci parole, mentre chi la critica l’ha addirittura ritenuta ipocrita.