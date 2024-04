A Uomini e Donne la parola fine è sempre più vicina, per quanto riguarda l’attuale stagione televisiva. E in queste ore è uscita fuori una notizia che coinvolge Gianni Sperti. L’opinionista potrebbe già essere stato chiamato dalla redazione o dalla stessa Maria De Filippi per comunicargli ciò che è stato deciso di fare. Questa indiscrezione sta già facendo il giro del web.

Infatti, una volta terminato Uomini e Donne, Maria si metterà subito al lavoro per farsi trovare pronta a settembre col nuovo appuntamento. Ed ecco che su Gianni Sperti si è diffusa una voce molto forte, che comunque riguarda pure Tina Cipollari. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo aspettarci dopo l’estate negli studi del dating show.

Uomini e Donne, cosa succede a Gianni Sperti: la decisione di Maria

Nonostante non siamo in presenza di comunicazioni ufficiali da parte di Uomini e Donne, il sito Anticipazionitv.it ha svelato che il futuro di Gianni Sperti non dovrebbe essere più all’interno del programma di Canale 5. Per lui si profilerebbe un’altra interessante esperienza professionale, che renderebbe contento il pubblico. Mentre per Tina non ci sarebbero grosse novità.

Tina Cipollari dovrebbe restare saldamente nel programma, infatti dovrebbe essere riconfermata opinionista. A rischio la presenza anche di Tinì Cansino. E pure Gianni Sperti dovrebbe andarsene dopo tantissimi anni, sostituito da una nuova opinionista il cui nome è ancora un mistero.. Per lui il futuro si chiamerebbe La Talpa, dato che il suo nome è emerso come possibile protagonista del reality show, che ritornerà dopo molto tempo.

Ovviamente nei prossimi mesi conosceremo tutto dettagliatamente. Anche in altre annate si era vociferato degli addii di Tina e di Gianni, ma poi alla fine sono stati sempre definitivamente confermati.