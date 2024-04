Dopo Uomini e Donne e la mancata scelta di Brando, Beatriz è tornata nella vita di tutti i giorni. Certamente il fatto di non essere stata preferita rispetto all’altra corteggiatrice Raffaella non le ha procurato gioia, infatti ha confessato di aver vissuto momenti difficili. Poi però ha rivelato cosa ha fatto per cercare di risollevarsi il prima possibile da quella brutta situazione.

In un’intervista al magazine di Uomini e Donne, Beatriz ha menzionato anche l’opinionista Tina Cipollari, con la quale ha avuto diverse discussioni: “Le dico grazie, ammetto che trovarmi di fronte a una donna con il carattere forte come il mio mi ha migliorata come persona. Ho sviluppato una grande pazienza che non sapevo di avere. Il momento più bello con Brando? Non uno ma tantissimi. Ho una buona memoria, non sarà facile dimenticare”.

Leggi anche: “Noi usciamo di scena”. Uomini e Donne, sorpresa dopo Pasqua: la coppia lascia il programma





Uomini e Donne, Beatriz racconta cosa ha fatto dopo la non scelta di Brando

Durante la sua conversazione con la rivista di Uomini e Donne, Beatriz ha fatto sapere anche quale sia il suo stato d’animo: “Sto bene, evidentemente io e Brando non eravamo affini e ciò non vuol dire che io sia sbagliata o lui sia sbagliato. Questione di incompatibilità, ho sempre fatto ciò che ho sentito in base alle situazioni o alle emozioni che provavo. Credo di aver rispettato me stessa e difeso le mie idee in ogni occasione”.

La prima serata dopo la scelta di Brando non è stata semplicissima, ma ha spiegato che sono stati fondamentali i suoi amici: “Sono arrivata a casa abbastanza tardi, ma per fortuna sono riuscita a vedere dei miei amici, che mi hanno portato hamburger e gelato, e a trascorrere del tempo con loro per svagarmi. È stata una serata abbastanza tranquilla. Nei giorni successivi alla scelta ho fatto mente locale, mi sono dedicata a un esame di auto-consapevolezza anche perché non credo ci sia molto da dire o confidare”.

Poi Beatriz ha aggiunto: “Non rimpiango nulla e mai, anche se potessi, tornerei indietro per comportarmi in maniera diversa. Tutto quello che è accaduto in studio in in studio in questi mesi da parte mia è stato frutto delle mie esperienze e del mio passato”.