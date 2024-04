Uomini e Donne non è andato in onda a Pasquetta ma le registrazioni non si sono fermate. E così le anticipazioni, che svelano diversi colpi di scena. Il 31 marzo, nello studio di Maria De Filippi, si è parlato ovviamente di Ida Platano. La tronista, dopo aver vissuto un momento di crisi pensando addirittura di abbandonare il trono e andare via senza fare la scelta finale, alla fine ha cambiato idea, complice anche una sorpresa da parte di Pierpaolo che l’ha profondamente sorpresa.

La crisi di Ida Platano era dovuta allo scarso interesse da parte di Mario e Pierpaolo nei suoi confronti: secondo lei infatti i due corteggiatori non sarebbero realmente interessati a lei e per questa ragione aveva messo in discussione tutto il percorso fatto fino a oggi, lasciando intendere di voler mollare e andare via senza compiere la scelta finale. Poi però, come svela Lorenzo Pugnaloni, ha fatto dietrofront.

UeD, un’altra coppia esce di scena

E questo anche grazie alla sorpresa speciale che le ha riservato Pierpaolo: si è presentato nel suo salone a Brescia senza che lei se l’aspettasse e insieme hanno trascorso dei momenti di grande sintonia. Nessun accenno a Daniele, il nuovo arrivato sul trono classico, nella puntata registrata a Pasqua ma grosse sorprese al trono over.

Marcello ha chiesto di far tornare in studio una ragazza che precedentemente era venuta in trasmissione per Mario, mentre Aurora e Federico hanno chiuso la loro conoscenza a quanto pare definitivamente. Poi un grande ritorno, quello di Asma, e un’uscita di coppia.

Dopo Brando e Raffaella e Alessandro e Maria Teresa, anche Gianluca e Maura hanno deciso di lasciare il programma perché pronti a viversi lontani dai riflettori della trasmissione di Canale 5. In realtà alla loro frequentazione è stato dato poco spazio nelle ultime puntate. Si è parlato più che altro della conoscenza altalenante tra lei e Diego Tavani ma a quanto pare con Gianluca il legame si è fatto via via più forte fino alla decisione di uscire di scena.