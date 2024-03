Mai successo prima a Uomini e Donne che Maria De Filippi chiedesse a uno dei protagonisti di restare nel programma dopo la scelta. Il dating show di Canale 5 riserva sempre tante sorprese e questa è una delle ultime che ha stupito e non poco il pubblico. Molti si chiedono il senso, anche se felici di continuare a vederlo in studio, ma andiamo con ordine. Oltre a quella di Brando, infatti, anche Alessandro Rausa ha ufficializzato la sua storia con la dama Maria Teresa.

Dopo mesi di frequentazione, infatti, i due si sono fidanzati e la conduttrice di Uomini e Donne ha regalato loro la classica scelta con la cascata di petali rossi, come abbiamo visto nella puntata del 28 marzo scorso. La scelta in questione però risale chiaramente a qualche giorno prima. Cavaliere e dama si sono presi gli applausi di tutti i presenti in studio, commossi davanti a quel bel momento.

UeD, mai successo: Maria chiede al protagonista di restare dopo la scelta

Per mesi il 93enne è rimasto nell’ombra ma l’ingresso della dama Maria Teresa in studio ha stravolto tutto: i due si sono frequentati in silenzio per diverso tempo e a metà marzo si sono fidanzati ufficialmente davanti alle telecamere. Ma la conduttrice ha svelato che per mesi ha rimandato questo momento perché voleva che Alessandro continuasse a godersi l’esperienza nel programma.

“Ho aspettato un sacco di tempo prima di dirlo”, ha detto per poi annunciare che la nuova coppia è infatti stata riconfermata nel cast e potrà continuare a partecipare alle registrazioni. “Tu non te ne vai, sei l’unico che rimane dopo una scelta”, ha detto Maria De Filippi davanti alle telecamere lasciando perplessi gli spettatori.

Che comunque si sono emozionati davanti alla scelta di Alessandro: “Loro sono l’esempio di come deve essere l’amore puro”, “Menomale che rimane”, “Che dolcezza e signorilità”, “Che belli e poi lui era entusiasta di restare in trasmissione”, “Mi hanno emozionato”, hanno scritto i fan sotto il post della scelta, anche se non manca chi si chiede cosa resti a fare visto che ha trovato l’amore.