La tensione cresce all’interno della casa del Grande Fratello mentre i concorrenti si avvicinano alla finale prevista per il 31 marzo. Lunedì 3 marzo si svolgerà un’eliminazione cruciale che potrebbe cambiare le dinamiche del gioco. Al televoto ci sono Helena Prestes, Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma: il meno votato tra loro dovrà dire addio al reality di Canale 5, a un passo dal traguardo finale.

Secondo le proiezioni del sondaggio lanciato dalla pagina X ‘Grande Fratello Forum’, la situazione è incerta soprattutto per le ultime posizioni in classifica. Maria Teresa Ruta sembra essere la concorrente maggiormente a rischio eliminazione, raccogliendo solo il 5,3% delle preferenze. Subito dietro, Mattia Fumagalli con il 6,1%, anch’egli in una posizione molto delicata. Con percentuali così ravvicinate, tutto può ancora succedere e la suspense resta alta fino all’ultimo voto.

Colpi di scena in arrivo nella puntata di lunedì 3 marzo

Sul fronte opposto, Helena Prestes emerge come la concorrente più amata dal pubblico, dominando il sondaggio con il 57,1% dei voti. La modella brasiliana, già una delle protagoniste più discusse di questa edizione, conferma la sua popolarità e potrebbe essere una delle candidate più accreditate alla finale. Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli seguono con un buon 31,5% delle preferenze, mantenendosi salde nella competizione.

Intanto, mentre l’attesa per l’eliminazione cresce, si fanno strada nuovi possibili colpi di scena. La produzione del reality ha concesso ai veterani una gita speciale, che però sembra aver acceso ulteriori tensioni. Durante l’uscita, si sarebbe verificato un acceso scontro tra Helena, Shaila e Lorenzo, con quest’ultimo protagonista di atteggiamenti definiti aggressivi e sopra le righe. Questa situazione potrebbe portare a provvedimenti disciplinari da parte della produzione, con Alfonso Signorini che nella diretta del 3 marzo cercherà di far luce sulla vicenda.

Nel frattempo, il percorso verso la finale si fa sempre più competitivo. Se Lorenzo e Jessica hanno già conquistato il pass per l’ultima puntata, gli altri concorrenti dovranno ancora lottare per raggiungere il loro obiettivo. La puntata di lunedì promette dunque di essere decisiva, tra eliminazioni, tensioni e possibili colpi di scena che potrebbero cambiare per sempre l’assetto della casa.

