“Squalifica a sorpresa per il concorrente”. Bomba prima della nuova puntata del Grande Fratello. La notizia è uscita poco fa ed è a dir poco clamorosa, poiché riguarda uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality show di Canale 5. Domani come noto torna una nuova puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Al televoto questa settimana sono finiti cinque concorrenti: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta. Un mix tra veterani e ‘matricole’ all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Ma potrebbero essere addirittura due gli inquilini a dover uscire per sempre dalla porta rossa. In queste ore infatti sul web è cominciata a circolare una indiscrezione molto grossa. Il Grande Fratello avrebbe preso una decisione storica, anche perché ormai mancano solo 4 settimane alla fine del programma.

Leggi anche: “Voglio dirti tutto”. Grande Fratello, Javier riceve una lettera: Helena e gli altri spiazzati





“Proprio ora…”. Grande Fratello, il caso scoppiato e la bufera: arriva la decisione della produzione

A lanciare lo scoop è stato l’esperto di gossip e TV Amedeo Venza dal proprio profilo Instagram: “Come vi dicevo ieri, abbiamo saputo che un concorrente rischia la squalifica dopo ripetuti richiami dal Grande Fratello… e sarebbe la prima volta nel reality che un concorrente già finalista verrebbe squalificato. Pare che ci sia un malcontento generale da parte degli autori. Sto parlando di Lorenzo”.

Nel corso delle settimane, il modello milanese si è reso protagonista di gesti molto forti, come pugni sui muri, lancio di oggetti e urla. Tuttavia, fino a questo momento, la produzione non aveva preso provvedimenti nei suoi confronti. Adesso, però, la situazione sembra essere cambiata radicalmente.

Come riportato da Libero Magazine, anche un altro esperto di gossip come Biagio D’Anelli conferma che effettivamente qualcosa sta bollendo in pentola. Mentre si attende di capire meglio come si evolverà la situazione, sul web si moltiplicano le ipotesi sulle motivazioni che avrebbero spinto la produzione a prendere una decisione così drastica.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la lite scoppiata di recente durante l’uscita per una gita concessa dal Grande Fratello ad alcuni concorrenti. La discussione avrebbe coinvolto all’inizio solo Helena Prestes e Shaila Gatta, ma poi nella lite si sarebbe inserito anche Lorenzo, con i suoi soliti modi.

Sempre su Libero Magazine si legge che, a seguito di questo episodio, gli autori del programma “starebbero realmente pensando di mandarlo a casa. Se così fosse, si tratterebbe della prima volta nel reality che un finalista viene squalificato”. In realtà bisogna precisare che anche in caso di squalifica, Lorenzo potrebbe restare nella Casa. Come si ricorderà infatti è uno dei quattro concorrenti che godono di una “seconda vita”.

Come si diceva, il modello milanese è stato spesso al centro delle critiche da parte dei telespettatori per i suoi comportamenti poco consoni al programma. Nella puntata di giovedì scorso, Alfonso Signorini lo aveva messo in guardia con parole piuttosto dure: “Anche se sei finalista, non vuol dire che sei esente da squalifica. Se fosse per me ti avrei già squalificato”. Resta da vedere se dopo questi sviluppi, lunedì arriverà la conferma ufficiale della sua squalifica.