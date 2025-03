Gesto inatteso al Grande Fratello. Naturalmente in ogni edizione sono tante le dinamiche e i rapporti che si creano all’interno della Casa. Ci sono scontri, incomprensioni, nascono grandi amori, si verificano tradimenti, ma si creano anche legami forti, amicizie che durano nel tempo.

Tra tutti gli inquilini sicuramente Javier Martinez è uno di quelli che ha sempre dimostrato grande disponibilità e dolcezza nei confronti degli altri compagni d’avventura. E con Amanda Lecciso si è creato un bel rapporto di confidenza e sintonia. Il pallavolista argentino ha anche consolato la donna dopo la lite con Jessica Morlacchi. Adesso proprio l’ex gieffina ha compiuto un gesto inaspettato nei confronti dell’amico.

Amanda scrive una lettera a Javier: la reazione del concorrente

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Amanda Lecciso ha deciso di scrivere una lettera a Javier Martinez. L’atleta sudamericano ha letto la missiva nel letto in compagnia della fidanzata Helena Prestes che lo ha ascoltato col sorriso sulle labbra. L’ex gieffina ha ricordato il momento in cui ha conosciuto Javier davanti al barbacue e lo ha ringraziato per tutto quello che ha fatto per lei.

“Abbiamo riconosciuto l’uno nell’altra un riferimento sempre più importante – una delle cose scritte da Amanda a Javier – devo ringraziarti perché sei sempre stato lì a consolarmi, a supportarmi e a proteggermi dalle mie stesse debolezze“. La donna ha ricordato i tanti momenti trascorsi insieme tra spensieratezza, risate e sostegno.

Parole che sono state molto apprezzate da Javier e Helena e che hanno commosso i due: “Che grande!” ha commentato il pallavolista. D’altra parte Amanda è stata una delle concorrenti più amate dal pubblico per la sua eleganza e la sua educazione, per il suo carattere mite e poco litigioso e la sua voglia di fare amicizia. In Javier ha trovato un amico vero e la lettera conferma il bel legame che si è creato tra i due.

