Le festa di carnevale dentro la casa del Grande Fratello sembra aver avuto un epilogo a luci rosse. Protagonisti, in salone, Lorenzo e Shaila: il video già circolare in rete. Lorenzo, nei giorni scorsi, è stato a rischio squalifica. Anche Signorini aveva usato toni molto duri dopo l’ennesimo scatto d’ira a seguito di una discussione con Shaila.

>> “Fregata”. Grande Fratello, scoperto il motivo dell’astio di Rebecca Staffelli verso Helena. La verità dopo mesi

Nello specifico il conduttore aveva detto: “In un momento di crisi nera hai dato sfogo sconclusionato alla tua rabbia. È ritornato quell’atteggiamento aggressivo, sopra le righe, violento. Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile”.





Grande Fratello, Shaila e Lorenzo intimi in salone

“Perché il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Il Grande Fratello è più buono di me”. Adesso però difenderlo è sempre meno facile: Lorenzo, insieme a Shaila, sembra aver superato di nuovo il limite. Cosa è successo? Dopo la festa di carnevale sembra abbiano dato sfogo ai loro istinti.

Si legge su X: “Ragazzi miei, ma siamo al limite della decenza…passiamo alla masturbazione in salotto ormai? Ma sti due dove sono cresciuti? Nella giungla?”. E ancora: “È la peggiore immagine dall’inizio del Grande Fratello, un disgusto”. Non è chiaro cosa sia successo davvero, certo è che le immagini suggeriscono quanto scritto su X. E tornano, puntuali, le richieste di cacciare Spolverato. Cosa molto difficile.

Ragazzi miei, ma siamo al limite della decenza…passiamo alla masturbazione in salotto ormai? Ma sti due dove sono cresciuti? Nella giungla?#grandefratello #helevier #tommavi pic.twitter.com/nZnvbG5Jvp — EliCalz86 (@EliCalz1986) March 2, 2025

Secondo una parte del pubblico Lorenzo sarebbe un intoccabile del GF, il motivo? Si tratta di uno dei pochi concorrenti in grado di creare dinamiche. A far pensare anche le parole sussurrate in casa dagli stessi inquilini, come Iago Garcia, che parlò dell’esistenza di “due misure”, alludendo a una protezione apparentemente sicura da parte degli autori nei confronti di Spolverato.