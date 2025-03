Una vera e propria bufera sta rischiando di travolgere nuovamente Rebecca Staffelli fuori dal Grande Fratello. Coinvolta nella questione la concorrente Helena, infatti in tanti si stanno innervosendo non poco per l’attacco che l’esperta social avrebbe riservato nei confronti della modella brasiliana. Infatti, sul web c’è chi ha voluto fare una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto nell’ultima puntata.

Infatti, come riferito da un untente su TikTok, che ha pubblicato un video sul Grande Fratello, Rebecca Staffelli “avrebbe instillato un dubbio nei telespettatori che Helena si sia mossa con fare minaccioso nei confronti di Zeudi, invece si è semplicemente alzata dal divano per andare verso di lei e avere un confronto”.

Grande Fratello, perché Rebecca Staffelli metterebbe in cattiva luce Helena

Secondo questo internauta, Rebecca Staffelli avrebbe avuto come scopo quello di attaccare in maniera gratuita la concorrente del Grande Fratello. Avrebbe voluto tirare fuori l’argomento aggressività di Helena. Ma la figlia di Valerio Staffelli è stata accusata di non dire nulla a proposito di Lorenzo. E ci sarebbe una spiegazione dietro tutto questo.

Come si è saputo tempo fa, Rebecca conoscerebbe molto bene Shaila. Infatti, sono stati pubblicati video virali che le ritraggono insieme, risalenti a un periodo precedente all’ingresso dell’ex velina di Striscia la Notizia al Grande Fratello. Facevano dei TikTok insieme e, stando sempre a questo utente di TikTok, “si vocifera che Shaila faccia parte dell’agenzia del marito della Staffelli“.

Ci sarebbe quindi la volontà di difendere Zeudi, Shaila e Lorenzo andando contro Helena. Vedremo se Rebecca o se la produzione del GF vorranno intervenire per chiarire questi aspetti.