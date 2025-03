Doveva essere un momento di svago ma, come abbiamo raccontato qua sotto, la gita fuori porta del Grande Fratello è finita male. Si è scatenato il caos tra alcuni concorrenti che, dopo un viaggio in autobus, hanno avuto l’opportunità di mangiare in un ristorante, per poi giocare a golf. Nel dettaglio, è scoppiata una lite furiosa tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Il motivo? Sembra sia scattato tutto pare quando la modella avrebbe detto alla ex velina di aver fatto bene a lasciare Lorenzo e a mettere se stessa al primo posto.

“Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati”, la risposta di Shaila che evidentemente non ha gradito quel commento della sua ‘rivale’. Da lì un’accesa discussione, con Helena che avrebbe esagerato con gli insulti, mettendo addirittura in mezzo la mamma di Shaila. Una volta tornati in Casa, i concorrenti hanno iniziato a raccontare in giro cosa fosse successo, dando diverse versioni della discussione.

Leggi anche: “Uno schifo”. Grande Fratello, choc durante la gita fuori porta. Un attimo e finisce malissimo





GF, Helena in lacrime: accompagnata in confessionale

Ma dopo essere stata rimproverata anche da Javier, Helena non ha retto ed è scoppiata in un pianto disperato. A confortarla subito Stefania Orlando. “Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce le faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?”, ha detto Helena mentre piangeva disperatamente.

Stefania ha stretto la modella in un forte abbraccio, per poi entrare insieme a lei in confessionale. Per la conduttrice ma anche per Mariavittoria, Helena sarebbe stata attaccata ‘in gruppo’ da Zeudi, Chiara e Shaila, arrivando quindi ad esagerare con le parole. Di conseguenza, dopo aver discusso anche con il fidanzato si è lasciata andare a un pianto liberatorio.

“Lei e Shaila stavano litigando – il racconto di Stefania -, a un tratto è arrivato Lorenzo e ha cominciato a gridare ‘ho sentito il mio nome, state parlando di me’. Io allora ho preso Helena, ma lui ha iniziato ad attaccarci dicendo ‘ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate’. Io gli ho detto di non usare quell’atteggiamento aggressivo con me e lui è sbottato dicendo che volevo farlo passare male come Iago’”.