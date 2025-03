Alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno avuto la possibilità di uscire temporaneamente dalla Casa per un evento speciale organizzato dalla produzione. Tra loro c’erano Helena Prestes, Javier Martinez, Chiara Cainelli e altri. Nel frattempo, i nuovi arrivati Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri sono rimasti all’interno in attesa del loro ritorno. “Cosa fate ancora in salotto? La porta rossa è aperta. Uscite, ma fate piano”, è stato l’invito del Grande Fratello a varcare la soglia della Casa.

I partecipanti hanno lasciato la Casa per una breve gita, ma al loro rientro i loro volti non mostravano la serenità e la spensieratezza tipiche di chi ha trascorso una bella giornata Durante il pranzo si è accesa una discussione tra alcuni concorrenti, come raccontato dagli stessi protagonisti. In cucina, Shaila e Chiara hanno commentato ciò che era successo a tavola, in particolare un confronto tra la ballerina e Helena. Zeudi ha poi aggiunto dettagli su un ulteriore battibecco tra Stefania e Lorenzo.

“Una follia, assurdo”. Grande Fratello, reazione choc dopo la sfuriata di Lorenzo





Grande Fratello, la gita fuori porta finisce malissimo

Shaila avrebbe mal interpretato un complimento di Helena: “Le ha detto che apprezza il fatto che abbia lasciato Lorenzo, che abbia scelto sé stessa”, ha spiegato Stefania Orlando. “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati“, avrebbe replicato Shaila in riferimento alla sua relazione con Lorenzo. “Poi, però, Shaila è venuta da me e mi ha chiesto se anche questa volta avessi il coraggio di difendere Helena”, ha aggiunto la Orlando.

Sia Stefania che Jessica non hanno compreso appieno cosa sia accaduto e pensano che Helena abbia scelto di sedersi vicino a Shaila per ristabilire un clima più sereno in casa, soprattutto ora che non sta più con Lorenzo. Poi Stefania ha raccontato di aver successivamente allontanato Helena dal gruppo. “Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce la faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?“, ha detto Helena in lacrime, trovando conforto in Stefania Orlando.

Stefania ha poi parlato con Mariavittoria, che aveva assistito alla lite. “Lei e Shaila stavano litigando, a un tratto è arrivato Lorenzo e ha cominciato a gridare ‘ho sentito il mio nome, state parlando di me’. Ma basta! Già queste litigano, cosa ti metti in mezzo? Io a quel punto ho preso Helena e ho provato ad andarmene e lui ha iniziato ad attaccarci dicendo ‘ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate. Vai via, poi dici di essere educata’. Io gli ho detto ‘non usare questo modo aggressivo con me’”.

Cioè lei ridotta a uno straccio piangente singhiozzando perché voleva essere gentile e fare un complimento a Shaila

Jessica che conferma che tutto è partito da Shaila e che Shaila ha aggredito verbalmente Helena ma si può essere così schifosa#heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/DiNn2klh3H — 𝒜𝓁𝓎 🦋 (@alyalybaby) February 28, 2025

È da settembre che subisce bullismo.

La scorsa settimana in 4 vs 1 per zeudi, oggi in 6 per il “hai fatto bene a sceglierti”

Fuori anche di fronte ad un attacco di panico i fandom osannati che la insultano

CHE SCHIFO#grandefratello #helevier #heleners pic.twitter.com/dz1rCH0uBO — Jaylee (@Jaylee_____) February 28, 2025

“E lui è sbottato ‘tu mi fai passare come aggressivo come faceva Iago!’. – ha spiegato ancora – Ma se vedi che porto via Helena per calmare la discussione, perché alzi la voce? Lui si è sentito escluso e ha voluto inserirsi nel litigio. Una giornata che poteva essere piacevole è finita male. Una volta che ci fanno un regalo, finisce tutto a schifo”.

“Che poi Helena non ha fatto nulla! Ah ma Lorenzo è venuto da te a dire ‘state parlando di me’? Ci sarebbe da dirgli ‘ma chi te se in***a!’. Mi spiace per Helena perché c’è cascata ancora una volta. Tra l’altro lei era da sola e si è ritrovata contro tre persone, e questo mi ha dispiaciuto. E mi dispiace vedere che vincano loro…” è stato il commento di Mariavittoria.