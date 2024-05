L’Isola dei Famosi senza tregua quest’anno: le brutte notizie per il pubblico continuano ad arrivare. Tra le ultimissime, l’ennesimo stop. Dopo quello della settimana scorsa, in occasione della festa del 25 aprile, il reality show di Vladimir Luxuria si ferma anche giovedì 2 maggio. La Rai trasmetterà infatti la gara di andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen. Si tratta di un evento sportivo molto atteso e che sicuramente sarà seguitissimo e per questo motivo Mediaset ha scelto di non mandare in onda la puntata.

E potrebbe succedere anche giovedì prossimo, quando ci sarà la gara di ritorno. Da tempo del resto si vocifera della cancellazione del doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì E questo perché gli ascolti non sono certo entusiasmanti. Poco più di 2 milioni di spettatori e uno share del 17% spingerebbero i vertici Mediaset a mantenere solo la diretta di inizio settimana, ma su questo ancora nessuna certezza.

Isola dei Famosi, un altro ritiro: “Lascia anche lui”

Di certo c’è che mai come in questa edizione si sono verificati così tanti addii. Dopo Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e la squalifica per comportamento non idoneo di Francesco Benigno è arrivato il ritiro anche del poeta Pietro Fanelli. Poco fa, poi, l’annuncio di “esperienza conclusa” anche per un altro naufrago.

Nel daytime andato in onda giovedì 2 maggio, infatti, è apparsa la scritta “Daniele non farà ritorno in playa perché la sua esperienza all’Isola dei Famosi si è conclusa”. In attesa di un comunicato ufficiale della produzione, su X i commenti degli utenti sono subito fioccati: “Ce ne siamo giocati un altro”, “Si è ritirato anche Daniele”, si legge.

Si è ritirato anche Daniele #isola — alessandra regazzi (@alessandrah65) May 2, 2024

E si è ritirato anche Daniele una sciagura questa #Isola pic.twitter.com/WOAH2JjJEb — Altamente (@fregandomene) May 2, 2024

E ancora: “Daniele è il nuovo naufrago ritirato della settimana”, “E si è ritirato anche Daniele, una sciagura questa”. Al momento non è dato da sapere cosa sia successo nel dettaglio ma ricordiamo che pochi giorni fa l’esperto d’arte si era allontanato momentaneamente dalla playa per “accertamenti medici” e fatto poi ritorno dal gruppo 3 giorni dopo.