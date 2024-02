Nuova puntata del Grande Fratello stasera, lunedì 5 febbraio. In studio, Alfonso Signorini parlerà di quanto successo in casa a Giuseppe Garibaldi, il concorrente che venerdì ha dovuto abbandonare il reality a causa di un malore. È stat ricoverato dopo l’arrivo tempestivo dell’ambulanza chiamata dalla produzione. Garibaldi è stato sottoposto agli accertamenti medici in ospedale e la sue condizioni di salute sono stabili.

Uno dei quattro concorrenti in nomination sarà il meno votato e finirà direttamente al prossimo televoto eliminatorio. In bilico ci sono Beatrice, Letizia, Vittorio e Stefano. Lunedì sera nessuno uscirà dalla casa, perché il televoto non sarà eliminatorio. Il meno votato però rischierà l’eliminazione nella puntata successiva.

“Per Beatrice non sarà facile”. Grande Fratello, guai per Beatrice con la nuova concorrente





Grande Fratello, pubblico contro Vittorio per il caso Nutella

Quello a rischio è Stefano, staccato di 8 punti da Vittorio che lo precede con il 15% delle preferenze. Letizia può dormire sonni abbastanza tranquilli, mentre Beatriceè come sempre prima. In queste ore un nuovo caso su Vittorio Menozzi, il cocnorrente che la scorsa settimana ha confidato a Beatrice di aver trovato del cibo nascosto dagli altri concorrenti. La Luzzi ha chiesto informazioni e Anita ha ammesso tutto.

A Greta Rossetti, Vittorio Menozzi ha raccontato di avere paura per cosa potrebbe accadere nel corso della puntata di stasera se dovesse uscire fuori il video in cui si vede il modello riferire a Beatrice della Nutella nascosta. Stessa cosa per la possibile dinamica tra Vittorio, Sergio e Greta. Anche in questo caso il modello ha detto che farà il ‘cactus’ e non aprirà bocca.

“Spero che la puntata di domani sia tranquilla, spero che tolgano la parte di me che riferisco della nutella… sarò un cactus domani e se ci sarà una clip del triangolo tra te (Greta), me e Sergio non lascerò dichiarazioni.”, ha detto Vittorio scatenando la reazione del pubblico. Secondo molti, infatti, il modello deve prendere una posizione e soprattutto le sue responsabilità.

Vittorio quindi non vuole le clip sul triangolo anche se lui è stato ambiguo con Greta, non vuole le clip sul discorso nutella anche se è partito dal suo riportino. Cioè davvero boh. Lasciamo fare tutto agli altri come sempre #GrandeFratello pic.twitter.com/yx7lFSGRqj — Fimbrethil86 •🇵🇸 Gufo Triste (@fimbrethil86) February 5, 2024

“POVERINO, LUI QUANDO C’ERA LA FILA PER AVERE GLI ATTRIBUTI ERA IN QUELLA PER LA PACE NEL MONDOHH”, “Vittorio quindi non vuole le clip sul triangolo anche se lui è stato ambiguo con Greta, non vuole le clip sul discorso nutella anche se è partito dal suo riportino. Cioè davvero boh. Lasciamo fare tutto agli altri come sempre #GrandeFratello”.