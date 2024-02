Grande Fratello, per Beatrice è un momento no. Alfonso Signorini la informerà questa sera e sui social i commenti fioccano. “Questa è una vigliaccata, state facendo di tutti per mettere fuori gioco Beatrice. Sapete che è la più forte e la volete rovinare i tutti i modi. Per quanto mi riguarda senza di lei questo programma non ha più senso”. Il tenore dei messaggi del pubblico. “Signorini vuole farla fuori, altrimenti questa decisione non si spiega”. Già nelle ore scorse Beatrice ha dovuto subire attacchi.

Da parte di Varrese e Anita contro i quali il pubblico si scaglia: “Mai vista tanta cattiveria, Varrese, Anita…persone dal comportamento davvero pessimo dentro la casa del Gf e sempre e solo verso Beatrice Luzzi. Maddaloni furbo come una volpe e cattivo anche lui che cavalca l’onda da bravo”. Per Beatrice, poi, il difficile inizia ora.





Grande Fratello, entra Simona Tagli: per Beatrice sono guai

Nelle scorse ore è stato annunciato l’ingresso di Simona Tagli, probabilmente già stasera. Simona che ha di Beatrice una cattiva idea. Lo ha detto più volte dal salotto di 361 magazine, dove la conduttrice è di casa nel commentare il Grande Fratello. Parlando di Beatrice e Perla ha detto: “Mentre Beatrice è un po’ più acida nel modo di essere e modo di fare, Perla è un po’ più diretta”.

“Secondo me Beatrice è anche molto manipolatrice e quindi bisogna fare un distinguo importante tra essere manipolatrici e dirette!”. E ancora non c’era andata leggera con latri commenti, demolendo in tutto e per tutto la Luzzi ed il suo modo di approcciarsi all’interno della Casa. “Beatrice purtroppo io la vedo troppo arroccata nel suo essere attrice”.

E ancora continuava Simona Tagli: “Nell’avere un suo trascorso e percorso particolare. Ha avuto anche una grave disgrazia, però comunque è una persona molto risoluta e rigida con gli altri e con sé stessa”. Insomma, per Bea la situazione non si mette per nulla bene.