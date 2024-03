Come ogni mercoledì sera gli inquilini del Grande Fratello hanno organizzato il tanto atteso aperitivo settimanale. Anche questa volta ad occuparsi della cena è stata Rosy Chin, seconda finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione dei social. Con l’aiuto di alcuni suoi coinquilini, la chef ha preparato delle gustose piadine e degli sfiziosi spiedini di pomodoro e mozzarella.

A mancare non sono di certo stati i salumi, le patatine e lo spritz. Prima di iniziare la cena, con i calici rivolti verso l’alto, Giuseppe Garibaldi ha deciso di brindare a Rosy – nonché la seconda finalista del Grande Fratello – e a tutti i presenti che, per molti mesi, hanno condiviso momenti indimenticabili: “Alla seconda finalista che ci ha coccolati fino ad oggi e a tutti noi”, ha detto il concorrente, che ieri ha avuto un confronto con Beatrice Luzzi, con la quale ha avuto un flirt fino a qualche mese fa.

Grande Fratello, Paolo si lecca le dita e tocca il gelato

A fine pasto, per concludere in dolcezza la cena, i concorrenti hanno preparato anche delle gustose coppe di gelato e qui il pubblico ha notato e criticato Paolo Masella. Mentre aiutava Rosy Chin a preparare il dolce, il macellaio romano si è leccato le dita e ha toccato il gelato da dare agli altri inquilini della casa. Non solo, dopo aver fatto cadere il gelato sul pavimento lo ha preso e lo ha mangiato. “Me lo magno io, lascialo qua“, ha detto a una sconcertata Rosy.

Ovviamente la scena non è passata inosservata all’attento pubblico del Grande Fratello e su X il fatto è stato commentato con ironia da tantissimi utenti: “Taglierei a fettine il ditone di quel troglodita che lo mette ovunque e l’ha messo dentro al gelato“, “Paolo colpisce ancora…che si è infilato in bocca mentre prepara il gelato?”, “Paolo si lecca le dita e poi tocca il gelato “.

“Il ditone del macellaio almeno nel gelato non ce lo potevamo evitare? Per di più ciucciato come al solito. Davvero non c’era nessun altro a cui chiedere di preparare le coppe di gelato? #GrandeFratello”, “Si si lecca in continuazione le dita e poi ritocca il gelato”, “Ma che schifo il macellaro sta mangiando il gelato caduto e raccolto da terra”, si legge su X.