“Se è vero quello che stanno dicendo…”. Francesco Totti, la notizia inaspettata e bellissima per lui. Un pettegolezzo che ha fatto il giro per un po’ di tempo, ma che ora sembra aver riacquistato slancio. Secondo alcune recenti indiscrezioni, sembrerebbe che un super vip italiano stia negoziando la sua partecipazione come ospite . Ecco cosa è stato rivelato finora. Amadeus, attraverso i suoi annunci al TG1, ha svelato non solo i nomi dei Big di Sanremo 2024, ma anche coloro che saliranno sul palco come ospiti.

E attenzione, perché questo nome farà sobbalzare dalla sedia davvero tutti. Sembra infatti che Francesco Totti prenderà parte di questo Festival di Sanremo, o almeno così si dice. Secondo quanto riportato da TV Blog, voci di corridoio sostengono che Francesco Totti sarebbe in trattativa per partecipare alla manifestazione canora come super ospite. E per lui non sarebbe nemmeno la prima volta.





Infatti, in passato, l’atleta, parliamo dell’edizione del 2017 condotta da Carlo Conti con la collaborazione di Maria De Filippi, ha avuto l’opportunità di intervenire in una delle serate. In quell’occasione, l’ex numero 10 della Roma ha avuto il piacere di partecipare come ospite speciale.

Se ciò dovesse accadere, ma è comunque una notizia da prendere con cautela, la presenza di Francesco Totti a Sanremo 2024 avverrebbe proprio dopo l’uscita del docufilm Unica e del libro “Che stupida, la mia verità” dell’ex moglie Ilary Blasi. Tuttavia, è improbabile che l’ex calciatore affronti un argomento così delicato come la separazione su un palco così importante. Come accennato in precedenza, anche in autunno si parlava della possibilità di avere Francesco Totti, ma come co-conduttore.

Questa ipotesi non ha trovato conferma, dato che Amadeus ha optato per altri volti noti. Ora, però, se ne parla di nuovo con insistenza. Vedremo quindi se questa indiscrezione diventerà realtà e se forse tra i prossimi annunci a sorpresa al TG1 Amadeus non possa rivelare proprio la presenza di Francesco Totti a Sanremo 2024. Attendiamo con ansia la conferma.

