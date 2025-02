A 40 anni dalla loro storica prima esibizione in Italia, avvenuta nel 1985 al Festival di Sanremo, i Duran Duran tornano sul palco dell’Ariston. Il 9 febbraio 1985, infatti, la band britannica si esibì per la prima volta a Sanremo, nell’edizione condotta da Pippo Baudo.

Quel momento rappresentò un evento memorabile, con la loro performance che attirò l’attenzione di oltre 18 milioni di telespettatori, segnando un record assoluto. I Duran Duran sono stati invitatati da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025 e torneranno successivamente nel corso dell’estate con una serie di concerti già programmati.

I Duran Duran a Sanremo 2025: “Pippo Baudo è ancora vivo?”

Mercoledì 12 febbraio sono arrivati a Sanremo e sono stati ospiti della sala stampa per la prima intervista. La storica formazione, che ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica pop internazionale, ha rievocato la celebre ospitate al Festival della canzone italiana, risalente al lontano 1985. Un momento che ha suscitato grande emozione nei fan e nei giornalisti presenti in sala stampa.

Durante l’intervista di rito, il gruppo ha ripercorso gli anni d’oro della loro carriera e in particolare quel leggendario incontro con Pippo Baudo, che all’epoca conduceva il Festival. Ma a sorprendere tutti è stata una domanda a dir poco inaspettata. Uno dei membri della band ha chiesto: “Pippo Baudo è ancora vivo?”, lasciando per un attimo la sala stampa gelata.

Pippo Baudo, is he still alive? #DuranDuran in sala stampa a #Sanremo2025. Se prendete il video, citate pic.twitter.com/SlsEKITkWO — Bianca Chiriatti 🎙 (@BiancaBerry88) February 12, 2025

Il momento (immortalato in un video dall’account X @BiancaBerry88) è stato seguito da qualche risata di alcuni giornalisti, ancora increduli per la domanda. Dopo un attimo di imbarazzo, qualcuno ha detto che il conduttore italiano è ancora vivo e la sala è esplosa in un applauso.