Il Festival di Sanremo 2025 ha regalato molte sorprese, ma una delle più inattese è stata la trasformazione di Tony Effe. Il rapper, noto per il suo stile inconfondibile e i numerosi tatuaggi su volto e collo, ha deciso di presentarsi con la pelle completamente pulita, lasciando il pubblico incredulo.

A spiegare il motivo di questa trasformazione è stato lo stesso Tony Effe, che oggi pomeriggio si è collegato con il Tg1 per chiarire la sua scelta: “Mi sono tolto tutti i tatuaggi per presentarmi come mamma m’ha fatto, come si dice a Roma. Non era un altro Tony Effe, ero sempre io, però più pulito. […] Ero molto emozionato”.

Leggi anche: Sanremo 2025, classifica e punteggi del Fantasanremo: Gerry Scotti determinante, chi sta vincendo





Sanremo 2025, Tony Effe copre i tatuaggi: il motivo

Anche Caterina Balivo, durante il programma La Volta Buona, ha sottolineato l’inedita emozione del rapper, che ha ribadito: “Ero un po’ emozionato, spero di andare meglio giovedì. Soffro molto queste cose, sono sensibile. Giovedì arriva mia mamma quindi ho un aiuto in più. I tatuaggi? Mi hanno mascherato. Mi sono messo a nud0 come mamma mi ha fatto. I miei preferiti che mi hanno fatto emozionare? Tutti in realtà, ma in particolar modo Giorgia e Simone Cristicchi”.

Nonostante il drastico cambio di look, Tony Effe ha voluto precisare che non ha alcun rimorso riguardo ai suoi tatuaggi: “Non mi sono pentito dei tatuaggi, non mi pento mai di niente, neanche di quelli di cui mi sono pentito. Mi sono messo a nud0, volevo mettermi un po’ a nud0, mi sono fatto vedere come volevate voi”.

Spero che il fondotinta non sia del brand di Giulia de Lellis altrimenti non è una buonissima pubblicità #Sanremo #tonyeffe #sanremo25 https://t.co/NzqZNKw4Ys — 🦋J (@Jess_16j) February 12, 2025

Oltre a parlare della sua scelta estetica, Tony Effe ha rivelato un altro dettaglio che ha fatto discutere i fan: Giulia De Lellis è a Sanremo con lui per supportarlo. Durante un’intervista scritta, il rapper ha speso parole dolci per lei: “È una grande guerriera. Mi dà una mano nel lavoro e nella vita di tutti i giorni”. Con questo gesto di sincera esposizione, Tony Effe ha dimostrato un lato più vulnerabile e intimo, facendo discutere il pubblico e accendendo ancora di più l’interesse su di lui in questa edizione del Festival.