Il FantaSanremo 2025 ha raggiunto un nuovo record di partecipazione, con oltre 5,1 milioni di squadre iscritte, confermando la crescente popolarità di questo gioco tra gli appassionati del Festival. Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2025, la classifica provvisoria del FantaSanremo vede in testa Lucio Corsi, grazie a una performance che gli ha permesso di accumulare numerosi bonus. Il FantaSanremo è un gioco gratuito ispirato al Fantacalcio, in cui i partecipanti creano squadre virtuali composte da artisti in gara al Festival di Sanremo.

Ogni giocatore ha a disposizione un budget di 100 “Baudi” (la moneta virtuale del gioco) per selezionare sette artisti: cinque titolari e due riserve. Le quotazioni degli artisti variano, con i più quotati come Achille Lauro, Elodie e Giorgia valutati 18 Baudi ciascuno. Durante le serate del Festival, gli artisti accumulano punti in base a un sistema di bonus e malus legati alle loro performance e comportamenti sul palco.





FantaSanremo 2025, ecco la classifica dopo la prima serata

Ad esempio, azioni come salutare la commissione musicale o indossare occhiali da sole possono comportare l’assegnazione di punti extra o la detrazione di punti. La partecipazione al FantaSanremo è aperta a tutti e gratuita. Gli utenti possono iscriversi sul sito ufficiale del gioco, creare la propria squadra e competere con amici e altri appassionati.

Ma come funziona? +5 punti per chi indossa gli occhiali da sole, 10 anche per chi indossa un outfit rosso o avrà un accessorio di questo colore. L’artista che si presenta scalzo guadagna 15 punti, 5 per chi si siede. L’abbraccio al co-conduttore (stasera sono Gerry Scotti e Antonella Clerici) ha un valore di 10 punti. Ed ecco la classifica della prima serata del FantaSanremo 2025: Lucio Corsi, 90 punti; Brunori Sas, 85 punti; Bresh, 75 punti; Rkomi, 65 punti; Olly, 60 punti; Modà, 60 punti; Simone Cristicchi, 55 punti; Coma Cose, 50 punti; The Kolors, 50 punti; Clara, 50 punti.

Sarah la sexy magica debutta alla grande al festival e con l’abbraccio a Gerry #Sanremo2025 pic.twitter.com/bTEUcqKfGY — Ragazza Tosta 😍 (@ragazzatosta) February 11, 2025

E ancora: Shablo feat Guè, Joshua, Tormento, 50 punti; Joan Thiele, 50 punti; Irama, 45 punti; Gaia, 45 punti; Serena Brancale, 45 punti; Giorgia, 40 punti; Willie Peyote, 40 punti; Sarah Toscano, 40 punti; Achille Lauro, 35 punti; Elodie, 35 punti; Francesca Michielin, 35 punti; Marcella Bella, 30 punti; Fedez, 25 punti; Rose Villain, 25 punti; Tony Effe, 25 punti; Massimo Ranieri, 25 punti; Rocco Hunt, 25 punti; Francesco Gabbani, 15 punti; Noemi, 15 punti.

