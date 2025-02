Sanremo 2025, buona la prima per Carlo Conti. Anzi, buonissima. “Ottimo risveglio. I risultati degli ascolti sono eccezionali e suggellano uno spettacolo che è straordinario da un punto di vista qualitativo”, ha commentato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai, a ‘Storie italiane’ gli ascolti della prima serata del Festival. I numeri, del resto, parlano da soli.

E per Ciannamea “il dato di total audience serve a sottolineare quanto l’audience sia stata complessivamente premiante rispetto allo spettacolo. Fare 12.600.000 spettatori e oltre il 65% di share chiudendo 40 minuti prima rispetto all’anno scorso è un risultato che va sottolineato”. L’anno scorso, infatti, ricorda il direttore, la prima serata del Festival ha “chiuso intorno alle 2 mentre ieri all’una e venti. Un dato importantissimo”.

Carlo Conti, il gesto della moglie dopo la prima serata

Nel corso della prima serata Carlo Conti è stato affiancato da due big della tv, Gerry Scotti e Antonella Clerici. Per la seconda serata, in programma mercoledì 12 febbraio, sul palco ci saranno la modella Bianca Balti che sarà co-conduttrice con Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. E in prima fila, di certo, la moglie del padrone di casa, Francesca Vaccaro.

Tornando a martedì sera, per chi so fosse perso questa parentesi, il conduttore ha interrotto brevemente il Festival per portare un fiore alla moglie. E ha scherzato rivelando al pubblico un messaggio appena scritto dal figlio, rimasto in albergo: “Mi ha scritto mio figlio Matteo ‘ma mamma non si vede mai?”, ha detto Carlo Conti prima di portare un fiore a Francesca Vaccaro.

L’ex costumista Rai è stata quindi inquadrata mentre era seduta in prima fila al teatro Ariston con indosso un tailleur pantalone gessato scuro scintillante. Finita la serata, Francesca Vaccaro ha voluto rendere omaggio pubblicamente al marito con una Storia Instagram. “Orgogliosa di te” è la dedica accompagnata da un cuore rosso scritta sopra a una bella foto di coppia scattata evidentemente nel corso della primo appuntamento di Sanremo 2025. Carlo Conti, ovviamente, l’ha ripostata all’istante.