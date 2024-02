Dopo mesi di liti e incomprensioni, sembra che nella casa del Grande Fratello regna finalmente la pace e l’allegria. Tutto è cambiato al rientro in casa di Giuseppe Garibaldi, uscito a causa di un malore – il secondo nel giro di due settimane – che lo ha costretto a nuovi accertamenti medici in ospedale. La scorsa settimana, prima della puntata, i due concorrenti che all’inizio della loro avventura nella Casa di Cinecittà avevano vissuto una breve storia d’amore, sono tornati vicini dopo mesi di liti.

E non solo Beatrice e Giuseppe, ora il clima nella casa è decisamente più disteso rispetto a quello di due settimane fa, quando ci fu anche la famosa lite tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi durante la gita premio regalata dal Grande Fratello ai concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Maddaloni chiede scusa a Beatrice

“Tu non ti porterai niente da questa esperienza”, aveva detto Maddaloni a Beatrice. “Ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida, ti sei tenuta tutto dentro, la tua aria negativa è finita”, aveva detto ancora facendo partire l’applauso di tutti. “Dai ragazzi non facciamo così tutti contro Beatrice, così ci hai fatto digerire questo pranzo, di solito di vuole un’ora e mezza di allenamento a te ne sono serviti solo 15 minuti”, aveva proseguito Maddaloni.

In puntata Alfonso Signorini era intervenuto per ammonire i concorrenti e in quella occasione aveva parlato di branco. Non solo, durante un’altra diretta, il conduttore aveva chiesto a Marco Maddaloni di chiedere scusa a Beatrice Luzzi ma lui si era rifiutato: “Io non mi scuso di niente. Non ho detto parolacce, ma quello che penso, per me il discorso di Vittorio che è stato deviato da Bea, ho sempre mantenuto il mio tono”, aveva detto. Ma ora qualcosa è cambiato e durante un gioco organizzato dal Grande Fratello.

Alessio Bigfake: e adesso fai il Signore.



domanda: se potessi tornare indietro cosa cambieresti e perché?



Maddaloni: il post ristorante perché eviterei.



Con tanto di bacio a Bea, però in puntata ha detto di tutto anziché “scusa”🤡#grandefratello #Luzzers #Beaux pic.twitter.com/MqSmsJ2pXC — 𝓕𝓸𝔁𝓲𝓮🦊 (@foxiemars) February 24, 2024

I concorrenti sono in salone e devono rispondere a una domanda scomoda. “Cosa non rifaresti?”, è la domanda arrivata a Marco Maddaloni, che risponde lasciando tutti a bocca aperta: “Il dopo ristorante”, riferendosi alla lite con Beatrice Luzzi. L’applaudo della casa accompagna lo sportivo verso Beatrice e i due si danno addirittura un bacio. Sui social il gesto di Marco non è stato visto di buon occhio da tutti.

“Ma noi non perdoniamo così facilmente….dovevi chiedere scusa a Bea in puntata….”, “Questo fa capire che noi non ci siamo sbagliati #Luzzers che al ristorante e’ stato squallore puro. Oggi lui stesso ammette #iostoconbea”, “Si vede che siamo vicino alla finale. Ma caro Maddaloni, non incanti nessuno”, “paraculo”, si legge tra i commenti del video.