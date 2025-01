“Sono sconvolta”. Stefania Orlando è una delle personalità più iconiche del Grande Fratello. La showgirl è stata protagonista di una delle edizioni più amate dal pubblico del reality show di Canale 5, il GF Vip 5. Alfonso Signorini e la produzione l’hanno richiamata in tutta fretta prima di Natale per entrare di nuovo nella casa più spiata d’Italia, con l’intento di portare un po’ di allegria e saggezza. Insieme a lei, un’altra “senior”, Eva Grimaldi. Nonostante la sua grande esperienza nelle dinamiche che caratterizzano il gioco, Stefania ha fatto una scoperta che l’ha fortemente destabilizzata.

Stefania Orlando ne ha parlato con Luca Calvani e Amanda Lecciso stamani in giardino. La concorrente si è lasciata andare a uno sfogo contro alcuni inquilini. A Stefania, in particolare, non sono piaciuti certi atteggiamenti mostrati durante l’ultima puntata. La showgirl ha abituato il pubblico a non avere segreti, e così ha fatto anche stavolta, entrando nei dettagli.

“Sono sconvolta”. Grande Fratello, Stefania Orlando ha capito tutto: avvisa Luca e Amanda

Stefania ha confidato di aver finalmente capito chi, tra i concorrenti, ha le idee chiare e chi, invece, non fa altro che cambiare opinione in base alle circostanze, adattandosi a ciò che fa più comodo. “Ieri è uscita fuori la Casa in modo palese. Ci sono persone che ancora non sanno da che parte stare. Si muovono a seconda di… quindi voi muovetevi di conseguenza. Solo ieri mi sono resa conto di alcune cose. Sono sconvolta da certi comportamenti“.

Stefania, Luca e Amanda hanno continuato a discutere analizzando il comportamento di Bernardo Cherubini. I tre hanno concordato sul fatto di non aver apprezzato la sua nomination e la motivazione che ha dato durante la diretta del Grande Fratello, tanto da non poter più fidarsi di lui. “È chiaro che sta giocando un personaggio”, ha dichiarato la bionda showgirl, che ha poi puntato il dito contro Lorenzo Spolverato.

Senza troppi giri di parole, Stefania ha ammesso di aver nominato Lorenzo a causa del suo scarso spirito di gruppo e ha deciso di parlargli subito dopo la diretta del reality show per esprimergli ancora una volta il suo punto di vista. Lei ha ribadito la sua intenzione di continuare a esprimere sempre il suo parere, senza alcun timore. Luca ha ammesso: “Hanno tutti paura di uscire”.