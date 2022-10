Scontro tra Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7. Tutto è iniziato dopo che quest’ultima ha accusato Nikita di “circuire” gli uomini che interessano ad altre coinquiline (sì, proprio queste parole ha utilizzato). Dopo qualche istante però, arriva in soccorso della Pelizon, la stessa Patrizia Rossetti che ha detto di non aver mai visto Nikita in atteggiamenti strani con i gieffini. A quel punto, forse nel momento più sbagliato per farlo, Alfonso Signorini ha mandato la pubblicità.

Ed è proprio in questi istante che è successo di tutto. A questo punto la Rossetti si è infuriata perché Elenoire stava alzando la voce. Neanche il tempo di riflettere che La Ferruzzi manda a quel paese la collega e non usa mezzi termini. Patrizia però non ci sta e ribatte: “Abbassa la voce perché stai esagerando. Senti hai esagerato e io te lo dico chiaro! Non ho nulla da dire di male di Nikita. E tu Ele datti una bella calmata perché sennò mi inca**o anche io! E parla con calma”.

Leggi anche: “Sei una zecca, sei una vergogna”. GF Vip 7, scontro durissimo tra le due concorrenti. Succede in diretta





Scontro tra Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7

E ancora: “Non dire che sono tutte finte sante! Io mica mi butto addosso ai maschi. A me Nikita non sembra che stia a zompare sugli uomini. Ma finiamola con le bugie! A me sembra che sia Elenoire che sta sempre con gli uomini. E poi ci sto anche io, mica per questo uno deve fare insinuazioni. Qual è il problema in questo?”.

LA STANDING OVATION PER LA FOTTUTISSIMA PATRIZIA ROSSETTI#gfvip pic.twitter.com/P3Ldt9GgHh — federic🐉 titanico era (@federic0x1) October 24, 2022

Conclude Patrizia: “Meglio che mi calmo, poi siccome non c’ero mi zittisco”. A questo punto, Elenoire Ferruzzi, toccata nell’orgoglio, se la prende direttamente con la prima che ha scagliato la prima pietra e ribatte a Patrizia: “Tanto è inutile perché tu non sei oggettiva quindi non ha senso che commenti. Ma per favore smettila che tanto lo sappiamo che tanto sei dalla sua parte. Questo ormai lo sanno tutti”.

Poi finisce Elenoire: “Quindi ogni tuo discorso non fa testo. Non fa testo Patrizia dai perdonami. E no che non mi do una calmata. Ma vaffanc**o. Qui stanno a fare tutte le sante e no, non parlo di te che sei una coda di paglia“. Tensione alle stelle, poi torna la diretta e tutto torna normalissimo. Che peccato, sarebbe stato interessante se ad alimentare questa discussione ci fosse stata la Bruganelli.

Leggi anche: “Spacco tutto, basta”. Elenoire Ferruzzi, fuori controllo al GF Vip 7. Follia in diretta