Scontro violento tra Cristina Quaranta e Giale De Donà al GF Vip 7. Tensione altissima durante l’ultima puntata, visto che un po’ di pepe ci voleva proprio. Tanto per cominciare il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto entrare per un attimo Ginevra nella casa. La sorella di Elettra ha chiesto scusa ad Antonino Spinalbese per averlo attaccato ingiustamente una decina di giorni prima. È riaffiorato il bel rapporto che c’era stato nei due e la cosa è finita bene. Poco dopo però il conduttore ha voluto parlare con Giaele in confessionale, visto che ultimamente si è avvicinata tantissimo ad Antonino.

La De Donà ha confessato di credere che tra loro sia nata una bella amicizia, ma non si fa grandi illusioni. “Tra loro c’è una bella amicizia… In casa era solo questo… Me l’ha detto anche lui, poi se in futuro dovesse nascere qualcosa in più in bocca al lupo…”. Poco dopo però, sempre parlando di Ginevra, ha detto: “Antonino deve avere tanta pazienza con lei…”. Parole piene di spine quelle di Giaele che sembra soffrire il bel rapporto tra lei e Antonino.

Scontro violento tra Cristina Quaranta e Giale De Donà al GF Vip 7

A conferma di ciò arrivano le parole di Sonia Bruganelli, che non ha nascosto di credere che Giaele De Donà sia un po’ invidiosa: “Stai rosicando…Ammettilo…”. Pensate sia finita qua? Assolutamente no, perché a questo punto interviene Cristina Quaranta che di certo non si è fatta scivolare la possibilità di usare parole taglienti contro Giaele.

“Sei una zecca…Sei una zecca…Devi tornartene nel tuo letto…Ne hai uno…Non devi dividere il tuo letto con Antonino…”. Naturalmente Giaele De Donà non è rimasta in silenzioso e ha spiegato che è sempre stata invitata nel letto dal diretto interessato. Ma la Quaranta non si è placata: “Sei una zecca e pure vergognosa…Tornatene nel tuo letto!”. Naturalmente il pubblico in studio ha applaudito senza sosta a Cristina.

Poco dopo sempre lei ha confessato ad Alfonso che dal suo punto di vista Antonino non è certo interessato alla De Donà, anzi. Poco dopo Gegia chiede a Giaele: “Io vorrei sapere dov’è suo marito…Ma Giaele dov’è tuo marito? Ormai sono 40 giorni in casa…Dov’è? Perché non viene a trovarti…”. La De Donà risponde però: “Ha un lavoro sai?”. Gelo.

