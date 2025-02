Floriana Secondi è diventata un volto noto della televisione italiana grazie alla sua partecipazione e vittoria nella terza edizione del Grande Fratello nel 2003. Nata a Roma il 5 maggio 1977, ha conquistato il pubblico con il suo carattere forte e la sua autenticità, caratteristiche che le hanno permesso di lavorare per un certo periodo in televisione.

Dopo il trionfo nel reality, Floriana ha infatti continuato a mantenere una presenza costante nel mondo dello spettacolo. Nel 2004 ha partecipato al reality show La Fattoria e, più recentemente, nel 2022, è stata concorrente de L‘Isola dei Famosi. Oltre alla televisione, l’ex gieffina ha gestito un locale chiamato Stork, tra Milano Marittima e Lido di Savio. Lontana dal mondo della televisone ormai da tempo, Floriana Secondi è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona e ha raccontato la sua nuova vita.

Floriana Secondi oggi, com’è diventata l’ex concorrente del Grande Fratello

A distanza di più di 20 anni dalla partecipazione al Grande Fratello, l’ex concorrente lavora oggi in un bar a Roma. “Sono poco social, quasi per nulla rispetto a chi ha fatto tv. Non pubblico molto, vivo e non condivido. Che cosa faccio ora? Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio, qui faccio tutto. Dove si trova questo bar? Io sono nata il 5 maggio e come Napoleone sono stata esiliata”.

“Dove mi trovo adesso? In questo posto in provincia di Roma, ad Ardea, dove però è nata Roma, è stata costituita qui, ancora prima del centro. Qui sto bene, ma spero di rientrare presto a Roma da questo esilio. Per il momento sto cercando di prendere il meglio che la vita mi dà”, ha detto ancora Floriana Secondi.

“Se è stata una scelta mia o una scelta della vita? – ha detto ancora Floriana Secondi – Ho fatto il meglio che ho potuto. La serenità forse non mi appartiene, non sono destinata. La vita come mi suona, io gli canto. Ho avuto troppe disgrazie ultimamente e ho risposto come meglio sono riuscita”.

L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello ha parlato anche della sua vita privata: “La mia vita privata? Non vedo mio fratello carnale da dieci anni perché sta a Londra, mia sorella è mamma, ma in tutte queste disgrazie che ho avuto e in questa valle di lacrime ho avuto una cosa bella. Ecco uno scoop. Ho ritrovato un fratello che non sapevo di avere. Lui è figlio di mia mamma, ma è stato adottato. Siamo fratelli uterini ed è stato bello incontrarlo. Lui ha 38 anni e mi somiglia tanto, forse più dei miei due fratelli. Anche caratterialmente è tosto come me. Per una volta mi succede una cosa bella“.