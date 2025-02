Importante novità in arrivo per Caterina Balivo. La conduttrice dovrebbe cedere il posto ad un’altra collega top tra non molto, secondo le indiscrezioni che stanno venendo fuori in queste ore. Come succede spesso, a dare la notizia in anteprima è stato il ben informato giornalista Alberto Dandolo, che sul magazine Oggi ha voluto fare il punto della situazione.

Al momento Caterina Balivo sta lavorando incessantemente con la sua trasmissione La volta buona, che sta andando abbastanza bene. Ha avuto un leggero calo, ma soprattutto nella settimana di Sanremo 2025 ha fatto registrare ascolti imponenti. Eppure ora si sta spargendo la voce di questa conduttrice che andrebbe al suo posto, ma c’è una ragione precisa.

Caterina Balivo, l’indiscrezione: “Altra conduttrice al suo posto”

Possiamo subito rasserenare i fan di Caterina Balivo, infatti questa decisione della Rai non sarebbe punitiva nei confronti della presentatrice. Ma un’altra conduttrice approfitterebbe di una particolare stagione per prendere il posto della padrona di casa de La volta buona. La collega in questione sta tra l’altro riscuotendo un successo clamoroso nell’ultimo periodo.

A sostituire la Balivo sarebbe Bianca Guaccero, quando Caterina sarà in pausa estiva. Questa la news di Dandolo: “Oggi è in grado di anticiparvi che la talentuosa attrice pugliese realizzerà il suo più grande desiderio: tornare a condurre un programma tutto suo. Bianca andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il TG1 delle 13.30. Bianca è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format”. Dunque, inizierebbe a lavorare dopo la fine de La volta buona.

Bianca Guaccero, dopo aver vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, è stata protagonista nel PrimaFestival e nel programma Dalla strada al palco con Nek. Ma ora tornerebbe a presentare da sola una trasmissione, cosa che attendeva da tempo.