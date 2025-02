Ha del clamoroso la confessione avvenuta nello studio di Caterina Balivo, durante il programma La volta buona. Un noto conduttore televisivo, che era ospite della collega, ha confessato che la sua ex moglie lo ha tradito con uno psicologo. Un racconto doloroso e inaspettato, che ha lasciato basiti tutti coloro che in quel momento stavano seguendo la puntata.

Caterina Balivo ha ascoltato molto attentamente la confidenza del conduttore sull’ex moglie. Ha rivelato di essere stato tradito con uno psicologo, con quest’ultimo che avrebbe dovuto aiutare la donna, invece poi c’è stata la rottura e la fine delle nozze dopo 20 anni insieme.

Caterina Balivo, conduttore le confessa di essere stato tradito dalla moglie con uno psicologo

Questo conduttore ha esclamato davanti a Caterina Balivo e agli altri ospiti: “Un disgraziato è entrato, purtroppo ha sfruttato il suo ruolo, questo era un medico psichiatra che doveva aiutare Valeria per superare un momento di stress che stava vivendo, eccetera, e invece ha fatto tutt’altro. L’ha convinta che la nostra relazione era sbagliata e che doveva interromperla. Poi sono stati insieme purtroppo, sì, e dico purtroppo per me perché io mi sono dovuto fare da parte ed è stato il più grande dolore della mia vita e purtroppo anche per lei perché poi questo si è rivelato poca cosa”.

A fare questa confidenza è stato Giancarlo Magalli sull’ex coniuge Valeria. Il presentatore ha poi aggiunto: “Sai, chi lavora col cervello degli altri sa anche come manovrarlo. Io sono molto signorile, l’ho odiato a morte e sono andato pure all’ordine dei medici per denunciare. Non può innamorarsi di una paziente, non è etico”.

“Mia moglie mi tradì con uno psicologo”. Giancarlo Magalli a #LVB pic.twitter.com/n3mCOmTcwI — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 24, 2025

Magalli ha anche detto di aver provato a recuperare il matrimonio, senza riuscirci. Alla fine lui e l’ex moglie hanno almeno creato un buon rapporto di amicizia.