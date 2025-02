Sono giorni che a La Volta Buona di Caterina Balivo si parla di Sanremo 2025 e ora che il Festival è finito tra gli argomenti del salotto pomeridiano di Rai1 c’è l’Eurovision. A proposito, Olly non ha ancora deciso se rappresenterà l’Italia o meno. Il vincitore della 75esima edizione di Sanremo è rimasto sul vago anche nel programma di Alessandro Cattelan.

Al contrario dei suoi predecessori che hanno subito accettato di partecipare, Olly ha deciso di prendersi del tempo per pensarci. “Devo capire un po’ cosa fare, ho 23 anni e ho fatto passi lenti nella mia carriera, dicendo anche dei no. Non voglio dire no a quel che viene da qui, ma devo riflettere”, aveva detto subito. La Rai ha accettato questa richiesta e gli ha dato una settimana di tempo per pensarci.

Caterina Balivo si arrabbia a La volta buona

Deve decidere entro domenica 23 febbraio ma come anticipato a Stasera C’è Cattelan Olly ha confermato che ci sta ancora pensando. Per l’Estonia all’Eurovision ci sarà invece Tommy Cash che porterà un brano intitolato Espresso Macchiato e la cosa non piace per niente a Caterina Balivo.

Per la conduttrice de La volta buona l’artista avrebbe pesantemente offeso gli italiani: “Tommy Cash parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca”, ha detto in puntata alzando i toni.

A voi piace #EspressoMacchiato di #TommyCash? È il brano che sarà presentato all’Eurovision 2025 dall’Estonia 🙄 #LVB pic.twitter.com/dRL8mu9RDf — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 18, 2025

“La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani”, ha continuato Caterina Balivo prima di mandare in onda la clip dedicata. “Sono stato all’estero e anche in Estonia, secondo me è un tentativo di fare una roba in cui mettono tutte le parole italiane che a loro piacciono, senza capire realmente cosa stanno dicendo. Per loro il testo italiano fa figo”, il commento di Antonio Mezzancella sul collega vincitore dell’Eesti Laul 2025, il format per decretare chi andrà all’Eurovision Song Contest.