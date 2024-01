Niente da fare al Grande Fratello per Anita, che ancora una volta si è resa protagonista di qualcosa destinato a far scoppiare polemiche per tanto tempo. Già in passato alcune sue dichiarazioni avevano creato dei malumori enormi nei telespettatori, ma questa nuova incredibile considerazione potrebbe aver davvero fatto perdere definitivamente la pazienza.

Nel corso di questo suo dialogo davanti ad altri concorrenti del Grande Fratello, Anita si è subito accorta che la stava facendo grossa e si è stoppata immediatamente. Non è bastato però a frenare la rabbia del pubblico, il quale ha capito perfettamente le sue intenzioni. E in pochi minuti il social network X è stato invaso da una marea di attacchi contro la giovane gieffina.

Grande Fratello, Anita attaccata per una nuova frase choc

E quindi, durante una delle giornate trascorse al Grande Fratello, Anita ha iniziato a parlare coi coinquilini Letizia, Federico e Rosy Chin. Dovevano presentare la trasmissione che fa divertire il pubblico e la Olivieri ha detto di fare tipo Masterchef. E nel momento in cui si stava soffermando su come è strutturato il famoso programma, ecco arrivare un insulto pesante.

Anita ha quindi esclamato davanti alle telecamere: “A coppia con i due chef, voi non cucinate, ci date delle idee, prendono le persone più handicappate“. Quest’ultima parola, offensiva verso i disabili, non è stata completata del tutto perché si è resa conto dell’errore: “Perché ho il microfono…”. Rosy è stata la prima a intuire tutto e a fermarla, ma le polemiche sono divampate ugualmente.

E gli utenti hanno criticato così Anita dopo l’infelice uscita: “Dispiaciuta perché ha il microfono e non però ciò che è come persona”, “Rosy in silenzio”, “Che schifosa”, “Palese che le abbiano fatto presente gli scivoloni di me*** precedenti, altrimenti non si sarebbe trattenuta”.