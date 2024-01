In questi giorni Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri hanno fatto capire al pubblico del Grande Fratello di essere stati informati dagli autori sull’andamento del televoto in corso. Il bidello calabrese ha detto di aver saputo chi dovrebbe uscire nella prossima puntata del reality show, quella in onda lunedì 15 gennaio, trovando sorpresa la stessa Anita Olivieri. Ovviamente ha fatto discutere anche la reazione della giovane, che a detta del pubblico ha alimentato i dubbi sulla presunta relazione tra lei e un autore del Grande Fratello.

In questi giorni Anita è in forte crisi, soprattutto da quando, durante la scorsa puntata in diretta, Alfonso Signorini ha voluto strigliare alcuni concorrenti sul comportamento tenuto dopo la notizia del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi. È successo un fatto luttuoso che ha colpito la nostra famiglia allargata, la scomparsa del padre di Beatrice. Una scomparsa a cui credo che fosse già preparata anche se non lo si è mai veramente”.

“Le vostre reazioni qualche ora dopo la notizia sono state: “Ci potete mettere un film comico? I pop corn dove sono? La festa mica finisce”. Vedere Rosanna Fratello che chiedeva rispetto a chi cantava le canzoni dei Negramaro, mi ha disturbato. Mi ha disturbato vedere gente che pochi giorni prima era depresso, fingere di pomiciare con un manichino”, aveva detto Alfonso Signorini, riferendosi soprattutto ad Anita e Garibaldi.

Forse per tirarsi su di morale, mentre tutti si trovavano a tavola per pranzare, Anita ha parlato di quando lei e Beatrice erano state nominate le preferite della settimana e si è un po’ vantata di questo ruolo che ricoperto soprattutto perché Beatrice è la concorrente più temuta di questa edizione. Stefano è intervenuto subito svelando di avere informazioni in suo possesso ottenute quando non era ancora un concorrente del Grande Fratello.

“Sì, ma io conosco anche le percentuali”, ha spiegato lo stilista gelando Anita e tutta la tavolata del Grande Fratello. La frase pronunciata ha mandato in crisi Anita, la quale si è staccata dal gruppo insieme a Rosy Chin e si è sfogata. “Sai quanto è forte lei? Questi entrano incattiviti e lui subito…”, ha detto la chef. “Lui ha compreso qualcosa di te che non sei”, ha detto ancora. A questo punto Anita ha subito sottolineato: “Ho smesso di preoccuparmi di quello che pensano gli altri di me”.