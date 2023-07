Cambio programmazione per la Rai e i fan di Mara Venier non saranno contenti. Via Domenica In, o meglio le repliche del fortunato programma su Rai1 che dal lontano 1976 tiene compagnia al pubblico italiano. Uno show al quale la conduttrice veneziana, 72 primavere portate divinamente, ha legato il suo nome negli ultimi anni ricevendo il testimone dal gotha della tv pubblica italiana (prima di lei hanno condotto Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Corrado e Giancarlo Magalli solo per citare i più noti, ndr).

Le puntate in diretta sono terminate lo scorso 11 giugno. Una giornata molto particolare per Mara Venier che ha deciso di andare in onda lo stesso nonostante avesse perso il genero poco prima. Dopo la fine della stagione 2022/2023 di Domenica In, iniziata l’11 settembre 2022, la Rai ha trasmesso il meglio delle puntate andate in onda. Puntate dunque più brevi della durata di circa un paio d’ore che hanno allietato i pomeriggi dei telespettatori dall 14:00 alle 15:30/16:00. Adesso, tuttavia, dal 6 agosto, la programmazione Rai cambia.

Leggi anche: “Pazzesca, arriva lei”. Domenica In, il nome bomba al posto di Mara Venier: è la prima volta





Cosa cambia dal 6 agosto e chi ci sarà al posto di Mara Venier

Come annunciato dal sito ufficiale di Rai1 da domenica 6 agosto al posto di Domenica In andrà in onda il film cult con Totò ed un cast stellare “I soliti ignoti“. Mentre ieri 30 luglio Mara Venier ha fatto il bis andando in onda con la replica di “Una voce per Padre Pio”, da domenica prossima ci sarà un altro show. Stiamo parlando di un altro programma in replica, cioè “Dalla strada al palco” condotto dal cantautore Nek. Dalle 18:45 toccherà poi a Marco Liorni col suo “Reazione a Catena”.

La nuova stagione di “Domenica In” ripartirà come sempre a settembre, precisamente domenica 17 ovviamente sulla prima rete della Rai. Orario confermato come in passato dalle 14:00 alle 17:00 circa. Seguirà l’edizione flash del TG1 e quindi Francesca Fialdini ritroverà il suo pubblico con la nuova edizione 2023/2024 di “Da noi a ruota libera“.

Altre novità nella programmazione estiva di mamma Rai sono lo stop alla soap opera spagnola “Sei sorelle” e la chiusura anticipata della fiction “Hotel Portofino“. Dall’11 settembre, inoltre, torna “Il Paradiso delle signore 8″, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Come riporta Blasting News: “Al momento non si conosce ancora il destino di Sei sorelle: la soap potrebbe essere sospesa fino alla prossima estate, proprio come è già successo lo scorso anno”.

“Dovevamo farlo, è giusto così”. Mara Venier l’ha già saputo: la notizia su Domenica In