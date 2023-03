Importante notizia sul futuro di Mara Venier e Domenica In. La decisione della Rai è stata presa in queste ore e annunciata in via esclusiva dal sito TvBlog, che è riuscito a contattare un responsabile della televisione pubblica italiana. Il pubblico non era affatto a conoscenza di questa novità, che stravolge decisamente tutto. Sono stati forniti dettagli sulla ragione di questa scelta, che entrerà ovviamente nella storia. E ora si aspetta la reazione della padrona di casa, che potrebbe già esserci il prossimo 19 marzo.

Un colpo di scena in piena regola per Mara Venier, che conduce Domenica In da ormai innumerevoli anni. Nonostante questo, i telespettatori non si sono mai stancati della sua presenza televisiva e anzi nell’attuale stagione è anche stata in grado di avvicinarsi al 40% di share. I risultati sempre più soddisfacenti le hanno sempre fatto cambiare idea, infatti in passato aveva paventato la possibilità di andare in pensione ma poi ci aveva rinunciato. Ora, è stata direttamente la Rai a stabilire una cosa importante.

Mara Venier, decisione Rai su Domenica In

Possiamo subito tranquillizzarvi, infatti la notizia su Mara Venier e Domenica In ha dei contorni molto positivi. Non stiamo parlando affatto di una sostituzione in vista per la regina della Rai e nemmeno di una chiusura anticipata del programma. A rivelare tutto è stato Adriano De Maio, che lavora come vicedirettore Daytime Rai. Infatti, TvBlog ha poi riportato delle dichiarazioni ufficiali di quest’ultimo che ha svelato anche una novità sensazionale, che tutti potremo vedere tra non molto tempo.

Disposto l’allungamento della durata di Domenica In, infatti l’ultima puntata è stata programmata per domenica 11 giugno. E in questa occasione ci sarà un trasferimento negli studi di Napoli perché si celebreranno i 60 anni dalla nascita del centro di produzione partenopeo. De Maio ha esclamato: “Volevamo il calore di Napoli per chiudere in bellezza Domenica In. E non è detto che in futuro non si possa realizzare qui l’intero programma”. Il pubblico potrà godere del lavoro di zia Mara per quasi altri tre mesi.

Il sito Lanostratv ha quindi fatto una sua ipotesi. Alla luce delle dichiarazioni del vicedirettore Daytime Rai, non è da escludere che la prossima edizione di Domenica In, che dovrebbe prevedere sempre la presenza di Mara Venier, sarà sempre in onda da Napoli.