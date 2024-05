Sarah Toscano rompe il silenzio dopo il trionfo ad Amici 23: le prime parole della vincitrice. È stata lei la grande sorpresa di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Nessuno all’inizio aveva scommesso sulla cantante arrivata ai provini da Vigevano. Da allora ad oggi Sarah ne ha fatta di strada, sbaragliando tutta la “concorrenza”. Forse solo Maria grazie al suo grande intuito poteva immaginare che sarebbe finita così.

La finale per Sarah è stata un condensato di emozioni. La cantante di Sexy Magica si è presentata al centro dello studio sbaragliando letteralmente tutta la concorrenza. Prima Mida, poi Holden, Dustin, Petit e, infine, nel duello decisivo l’amica-avversaria Marisol. Sarah è stata un vero rullo compressore. E nonostante la tensione altissima ha sempre mantenuto il sorriso sul volto.

Amici 23, Sarah Toscano parla per la prima volta dopo la finale

“Grazie è l’unica parola che riesco a dire oggi, mentre ancora non realizzo quello che è successo”. Inizia così il messaggio pubblicato poco da Sarah Toscano sui suoi canali social. “Grazie a Maria, sei stata la mia guida e mi hai insegnato a credere in me stessa e nei miei sogni. Grazie a Lorella, sei la mia ispirazione e ti ringrazio per aver creduto in me dal primo giorno, grazie di essere stata al mio fianco e di avermi arricchita con le tue parole. Spero con tutto il cuore di poter rendere onore ai tuoi insegnamenti e al tuo sostegno”.

Sarah ringrazia poi la produzione, i suoi compagni di viaggio e il “fantastico team di Amici”. “Siete diventati – prosegue – come una seconda famiglia per me ed è stato un onore crescere e imparare insieme a voi…. Avrete sempre tutti un posto nel mio cuoricino.

Ovviamente la vincitrice di Amici 23 non dimentica i suoi fan: “E un grazie speciale va a voi, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo”.

In finale Sarah ha ricevuto la maggioranza dei voti del pubblico, ma ha ottenuto grandi apprezzamenti anche da parte dei giornalisti. Inoltre ha rivelato per la prima volta di avere una artista come modello, la regina del pop Dua Lipa. Dopo qualche giorno di riposo meritato, per Sarah inizerà a breve un mini tour in giro per l’Italia. Il pubblico non vede l’ora di vederla esibirsi dal vivo.