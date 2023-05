L’abbiamo conosciuta di più al GF Vip 7 ed è stata sicuramente una concorrente vulcanica, ma ora Sarah Altobello ha fatto ancora di più e ha dato una sorta di svolta choc nella sua vita. Ha deciso di presentare ai suoi fan qualcosa di clamoroso e ora non si sta facendo altro che parlare delle sue gesta. C’è un video inequivocabile che fa comprendere cosa abbia fatto la donna, la quale si è sempre considerata la sosia di Melania Trump.

Durante la sua avventura nel reality show di Alfonso Signorini, si era avvicinata al giornalista e conduttore Attilio Romita ma tra di loro c’erano poi state liti e alla fine rotture finali. Ora Sarah Altobello ha reso possibile questa svolta nella sua vita lavorativa, che ha fatto rimanere a bocca completamente spalancata migliaia e migliaia di persone. E ci sono reazioni contrastanti, tra chi gradisce e chi non apprezza questa novità.

Leggi anche: “Si sono lasciati”. Oriana e Daniele, spunta fuori roba clamorosa: la scoperta dopo la soffiata





Sarah Altobello, svolta choc nella sua vita dopo il GF Vip: cosa ha fatto

Il filmato con Sarah Altobello grandissima protagonista è apparso sul web e questa svolta nella sua vita personale, ma soprattutto professionale, è giunta in maniera inattesa. Ne hanno parlato i siti Isa e Chia e Tgcom24 e un articolo di quest’ultimo è stato postato anche sul profilo ufficiale dell’influencer originaria della Puglia. A lavorare insieme a lei anche Fabio e Luigi Mosello e c’è anche stato il prezioso contributo dell’agente di lei, Tony Toscano.

Sarah Altobello ha fatto praticamente il suo esordio come cantante, pubblicando la sua prima canzone che si chiama Pullula. Il video è stato considerato ‘trash’ da Isa e Chia, infatti si vede l’ex gieffina in versione davvero pazzesca. Lei ha commentato: “Anteprima in esclusiva online ora su Mediaset, TgCom24”. A pubblicare il video su Youtube è stata la Music Universe, che ha detto grazie pure alla Candy World Arese.

Pochi giorni fa Sarah Altobello aveva ricreato il balletto sulle note del suo singolo Pullula, insieme a Nikita Pelizon e Martina Nasoni. E poi aveva pubblicato la performance sui social network TikTok e Instagram. E chissà se diventerà un tormentone estivo.