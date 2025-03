Mancano meno di due settimane alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello, ma dentro la tensione tra le due regine della Casa non accenna a placarsi. Infatti, Helena Prestes e Shaila Gatta sono tornate a scontrarsi poco fa con una serie di battute taglienti.

I rapporti tra la ballerina e la fotomodella brasiliana non sono migliorati nemmeno dopo la rottura tra la prima e Lorenzo. In passato, anche Helena aveva vissuto un flirt con il ragazzo, e questo ha contribuito a far scoppiare continui litigi. Una situazione che ha infiammato anche i social, diviso in due schieramenti a favore di una e dell’altra. Ma vediamo stavolta cosa è successo.

“Sappiamo bene cosa hai fatto”. Grande Fratello, Helena contro Shaila: “Parliamo di Lorenzo”

Helena, si trovava in giardino, e ad un certo punto ha iniziato a discutere con Zeudi DI Palma a causa di un aereo. Lo striscione portava un messaggio che la fotomodella ha interpretato come un attacco nei suoi confronti piuttosto che un sostegno all’ex Miss Italia. Da lì è iniziata una discussione che poi ha coinvolto anche Shaila Gatta e Chiara Cainelli, scese in difesa di Zeudi. Tra accuse reciproche e vecchi rancori, il confronto ha raggiunto il culmine quando Helena ha lanciato una frecciata velenosa a Shaila: “Tu sei l’ultima che dovrebbe parlare, visto che hai costruito un’intera storia dietro un ragazzo e ora lo sfan***i!”.

Un’affermazione che ha subito infiammato i social, con i fan della fotomodella brasiliana convinti che Helena abbia smascherato la strategia di Shaila. La teoria che circola è che la ballerina, dopo aver capito che la relazione con Lorenzo non le avrebbe garantito un posto in finale, abbia deciso di chiudere con lui e di giocarsi la carta del vittimismo per conquistare uno degli ultimi slot disponibili.

A supportare questa ipotesi è intervenuta anche Stefania Orlando, eliminata dal reality nel televoto di giovedì scorso. L’ex showgirl ha espresso il suo parere fuori dalla Casa:

“Shaila prende le distanze da Lorenzo quando capisce che la coppia non la porta in finale. Ora prova a giocare la carta del vittimismo, sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”

Ma anche Shaila non è rimasta a guardare e ha attaccato Helena, mettendo in discussione la sua coerenza nel rapporto con Zeudi Di Palma: “Non sputi nel piatto dove hai mangiato, perché la lingua in bocca gliel’hai ficcata anche tu, Helena, eh!”. Lo scontro ha inevitabilmente diviso il web, con i fan della ballerina e quelli della fotomodella brasiliana, e a questo punto è destinato ad andare avanti fino alal fine del reality.